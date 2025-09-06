به گزارش ایلنا، مسعود نصرتی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در جلسه عمران و بررسی مشکلات شهری در گیلان با اشاره به اهمیت اجرای شاخص‌های کلیدی دولت در حوزه مدیریت شهری و روستایی اظهار داشت: امیدواریم موضوعات مطرح‌شده در این نشست در عمل منجر به ارتقای خدمات و کاهش مشکلات مردم شود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان گیلان در برنامه‌های کلان کشور و همزمانی این نشست با کنگره بزرگداشت ۸ هزار شهید استان، افزود: ۱۴ شاخص کلیدی دولت در حوزه‌های شهری و روستایی طی جلسات متعدد تدوین و به استان‌ها ابلاغ شده و قرار است نتایج آن در سه‌ماهه نخست به استاندار در سه‌ماهه دوم سال به وزیر کشور و در پایان به رئیس‌جمهور گزارش شود.

نصرتی یکی از شاخص‌های مهم را مدیریت پسماند دانست و گفت: شهر رشت بخش عمده‌ای از پسماندهای شهری و روستایی استان را دریافت و مدیریت می‌کند. ظرفیت ۹۷۰۰ تن پسماند تولیدی استان در افق برنامه می‌تواند سالانه موجب صرفه‌جویی ۴.۷ میلیون مترمکعب گاز شود.

وی به امضای توافق‌نامه میان شهرداری‌ها و کارخانه‌های سیمان در ۱۸ شهر کشور از جمله رشت اشاره کرد و افزود: بر اساس این توافق، منافعی برای شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است که از جمله آن بهره‌مندی از اوراق مالی قابل نقدشوندگی در بورس است.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از دریافت استاندارد ملی مدیریت پسماند خبر داد و تصریح کرد: با همکاری سازمان ملی استاندارد و مدیریت پسماند کشور، لایحه‌ای به دولت ارائه شده تا تولید پسماند به‌عنوان جایگزینی برای واردات کود شیمیایی مورد حمایت قرار گیرد. به گفته وی، این اقدام علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، می‌تواند به درآمدزایی پایدار برای شهرداری‌ها منجر شود.

نصرتی با اشاره به آمار بالای تصادفات در کشور گفت: ۱۵ استان، از جمله گیلان، ۷۵ درصد تصادفات جاده‌ای و درون‌شهری منجر به فوت را به خود اختصاص داده‌اند. بر همین اساس، تفاهمنامه‌ای برای شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز در این استان‌ها به امضا رسیده که با اجرای آن تا پایان سال کاهش قابل توجهی در حوادث ترافیکی پیش‌بینی می‌شود.

وی همچنین از همکاری با سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و گفت: برای دهیاری‌ها و تعاونی‌های صنفی، پرداخت صد درصدی هزینه پروژه‌های انرژی خورشیدی و بادی در قالب تسهیلات حمایتی در نظر گرفته شده است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور از امضای تفاهم‌نامه با بانک شهر و بانک توسعه تعاون خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، تسهیلات با نرخ‌های مناسب ۶ تا ۸ درصد برای پروژه‌های معرفی‌شده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و خرید تجهیزات آتش‌نشانی، تأکید کرد: تمرکز ویژه‌ای بر حمایت از شهرهای کوچک با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر صورت گرفته و مواد قانونی لازم برای تأمین منابع مالی این شهرها تقویت شده است.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در پایان با تأکید بر ظرفیت بالای گردشگری و جمعیت شناور استان گیلان خاطرنشان کرد: انتظار داریم درخواست‌ها و برنامه‌های مدیریت شهری استان به‌صورت منظم ارائه شود تا با همکاری و هم‌افزایی، مسیر توسعه پایدار گیلان هموار گردد.

هادی حق‌شناس استاندار گیلان نیز در نشست بررسی مشکلات شهری گیلان گفت: زیرساخت لازم برای احداث مترو و منوریل در رشت وجود ندارد اما تراموا قابل اجراست؛ از این. رو برای احداث تراموا در این شهر آمادگی کامل داریم.

وی با قدردانی از مجموعه شهرداری و شورای رشت برای احداث تقاطع‌های غیرهمسطح در این شهر و با بیان اینکه مسیر رفت تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) امروز به بهره‌برداری رسید اضافه کرد: شهرها باید انسان محور باشد بنابراین تراموا بهترین کار برای رفع مشکلات ترافیکی رشت است.

نماینده عالی دولت در گیلان در ادامه سخنانش با اشاره به گردشگرپذیر بودن استان بیان کرد: گیلان می‌تواند عاملی برای جلوگیری از خروج سالانه یک میلیون گردشگر به خارج از کشور شود و به این ترتیب از خروج تقریبا ۳۰۰ میلیون دلار پیشگیری کند؛ بر این اساس حتی توجهی اندک به گیلان بسیاری از مسائل را مرتفع خواهد کرد.

در این سفر حامد جعفرزاده مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و نماینده ویژه استان گیلان دکتر نصرتی را همراهی کرد.

