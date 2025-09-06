اعطای تندیس برترین رهبری مراقبت سلامت به دانشگاه علوم پزشکی تهران
در دومین روز از چهارمین همایش و نمایشگاه بینالمللی بیمارستانها و مراکز درمانی (IPH2025)، تندیس «برترین رهبری مراقبت سلامت در حوزه گردشگری سلامت (Best Health Care Leadership)» به دانشگاه علوم پزشکی تهران اعطا شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، این رویداد در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد.
در مراسم افتتاحیه، رضا شروین بدو معاون درمان دانشگاه، علی گنجعلیخان حاکمی، مدیر تعالی بالینی و امور بیمارستانها، جمعی از روسا و مدیران بیمارستانهای مرکز طبی کودکان، مجتمع بیمارستانی یاس، بیمارستان فارابی، کودکان حکیم و مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) به همراه سیده فاطمه حسینی، کارشناس مسئول گردشگری سلامت معاونت درمان، کارشناسان IPD و مدیران حوزه گردشگری سلامت حضور داشتند.
اهدای این تندیس بیانگر نقش دانشگاه علوم پزشکی تهران در توسعه و ارتقای خدمات حوزه گردشگری سلامت و معرفی ظرفیتهای درمانی کشور در سطح بینالمللی است.
همچنین در حاشیه این همایش، بازدید شرکتهای گردشگری سلامت و مراکز درمانی کشورهای مختلف با هدف معرفی توانمندیهای دانشگاه، ایجاد همافزاییهای بینالمللی، تبادل تجارب، آشنایی با آخرین دستاوردها و فناوریها و توسعه همکاریها در حوزه گردشگری درمانی انجام شد.