دستورالعمل اجرایی آموزش راهنمای خودمراقبتی در بحران‌های نظامی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستورالعمل اجرایی آموزش راهنمای خودمراقبتی در بحران‌های نظامی را به دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام  وزارت بهداشت، دستورالعمل اجرایی آموزش راهنمای خودمراقبتی در بحران‌های نظامی شامل سرفصل‌های (تخلیه خانه و پناه گیری، کمک‌های اولیه، تهیه کیف اضطراری، ایمنی در آتش سوزی، بهداشت مواجهه با حوادث هسته‌ای و پرتوی، مقابله با اطلاعات نادرست، مدیریت رفتار مشکل ساز کودکان در بحران، مراقبت روانی و جسمانی در حملات شیمیایی و بیولوژیکی و تغذیه سالم در شرایط بحران) توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شد. 

دستورالعمل را می‌توانید در فایل زیر دریافت کنید.

