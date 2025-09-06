به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام وزارت بهداشت، دستورالعمل اجرایی آموزش راهنمای خودمراقبتی در بحران‌های نظامی شامل سرفصل‌های (تخلیه خانه و پناه گیری، کمک‌های اولیه، تهیه کیف اضطراری، ایمنی در آتش سوزی، بهداشت مواجهه با حوادث هسته‌ای و پرتوی، مقابله با اطلاعات نادرست، مدیریت رفتار مشکل ساز کودکان در بحران، مراقبت روانی و جسمانی در حملات شیمیایی و بیولوژیکی و تغذیه سالم در شرایط بحران) توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شد.

دستورالعمل را می‌توانید در فایل زیر دریافت کنید.

