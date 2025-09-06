رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا:
سلاح و قدرت در مرزبانی اخلاص و تقوای ما نسبت به خداوند است
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کشور، گفت: سلاح و قدرت ما در مرزبانی، موشک و تسلیحات جنگی نیست، بلکه اخلاص و تقوای ما نسبت به خداوند است.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین «علی شیرازی» رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با حضور در ستاد فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی با تبریک هفته وحدت و تبریک ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، اظهار داشت: خرسندم که در آستانه هفته وحدت، در شهر مشهد مقدس توفیق زیارت و دیدار با همکاران خدوم مرزبانی را دارم.
وی با اشاره به ویژگیهای مرزبانان، تصریح کرد: نخستین ویژگی مرزبانان، مرزداری از حفظ جان، مال و ناموس مردم است، بر اساس روایات، یک ساعت مرزبانی برابر با هزار سال عبادت است و چه پاداشی بالاتر از این در حکومت دینی وجود دارد.
حجتالاسلام شیرازی افزود: شما مرزبانان، مرزبانی حاکمیت دینی و اسلامی را بر عهده دارید و از مرز کشوری پاسداری میکنید که خود پاسدار ارزشهای اسلامی و الهی است و این بر اجر و پاداش شما میافزاید.
وی ادامه داد: وقتی از مرزبانی سخن میگوییم، ذهن بهطور طبیعی به این سمت میرود که در برابر چه کسی مرزبانی صورت میگیرد، شما در برابر دشمنان اسلام و قرآن و مستکبران عالم پاسداری میکنید و ایستادگی در برابر آنها ثواب بالایی دارد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کشور با تأکید بر اینکه مرزبانان جایگاه مجاهدان را در دین اسلام دارند، خاطرنشان کرد: خداوند درب را باز میکند تا اولیای الهی وارد بهشت شوند، ما در مرزبانی با این مجاهدان نشست و برخواست داریم و همنشینی با شهدا، ایثارگران و اولیاء الله که از جمله مجاهدان فیسبیلالله هستند خوب است و این جایگاه بسیار والا و ارزشمند است.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، اعلام کرد: در این نبرد، تعدادی از فرماندهان و دانشمندان و مردم ایران اسلامی به شهادت رسیدند و خداوند انسانهای نیک را گلچین میکند، ما در نظامی زندگی میکنیم که نعمتپرور است؛ در گذشته مرزبانی در نظام طاغوت انجام میشد، اما امروز در نظام جمهوری اسلامی قرار داریم و اکنون زیر چتر خداوند هستیم و از تاریکی به روشنی و از ظلمت به سوی نور حرکت کردهایم.
حجتالاسلام شیرازی افزود: مرزبان طاغوتی قلبی تاریک خواهد داشت، چرا که تحت سلطه شیطان است، اما انسان مؤمن قلبی نورانی دارد، شکر نعمت، موجب افزونی نعمت میشود و هر کسی لیاقت این جایگاه و شرایط را ندارد.
وی تأکید کرد: سلاح و قدرت ما در مرزبانی، موشک و تسلیحات جنگی نیست، بلکه اخلاص و تقوای ما نسبت به خداوند است، آمریکا و اسرائیل که سهل است؛ اگر با خدا باشیم، حتی دشمنی با قدرتی ده برابر نیز توان مقابله با ما را نخواهد داشت.
به گزارش پلیس، وی با اشاره به سختیهای موجود در مسیر مرزبانی، تصریح کرد: هرچند کار ما دشواریهای فراوانی دارد، اما شکست نخواهیم خورد، هرگاه ایمان قوی داشته و دل را به خداوند متصل کنیم، قدرت شیطان توان مقابله با ایران را نخواهد داشت، ما چارهای جز اتصال به خداوند منان نداریم، چرا که این اتصال، قدرت ما را دهها برابر میکند؛ زیرا هدف، رضای خداوند است.