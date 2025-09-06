خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس آگاهی فراجا اعلام کرد:

کاهش ۲۵ درصدی وقوع جعل در کشور

رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به کشف ۲۲ هزار فقره انواع اسناد جعلی و کالای تقلبی گفت: وقوع جرایم جعل در کشور ۲۵ درصد کاهش داشته است.

به گزارش ایلنا، سردار «محمد قنبری»  به عملکرد پلیس آگاهی در حوزه مبارزه با جعل و کلاهبرداری در ۵ ماهه سال پرداخت و اظهار داشت: بیش از ۸۳ درصد از جرایم جعل و کلاهبرداری کشف شده است که بدون شک اقدامات ستادی، تعاملاتی، مقابله‌ای و همچنین رده‌های اجرایی در استان‌ها در این خصوص نقش موثری داشته اند. 

وی در خصوص شرکت‌های هرمی و بازاریابی شبکه‌ای غیر مجاز افزود: در این رابطه با بهره گیری از اشراف اطلاعاتی ۸۲ فقره پرونده کشف و ۲۰۵ نفر متهم نیز در استان‌های سراسر کشور دستگیر شدند. 

رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به دستگیری ۸۱ متهم متواری گفت: کارآگاهان با اجرای یک مرحله طرح مقابله با شرکت‌های هرمی و بازرایابی شبکه‌ای غیرمجاز موفق به دستگیری ۱۶۳ نفر از متهمان فعال و پلمب تعداد ۹ مکان فعالیت، عضویابی و آموزش شدند. 

وی با بیان اینکه وقوع جرایم جعل در کشور ۲۵ درصد کاهش داشته است، خاطرنشان کرد: همچنین اجرای مرحله اول طرح عملیاتی مبارزه با جعل و تقلب در سراسر کشور منجر به دستگیری ۶۵ متهم (جاعل، استفاده کننده از سند مجعول، تولید و توزیع کننده کالای تقلبی) و کشف تعداد ۲۲ هزار فقره انواع اسناد جعلی و کالای تقلبی شد. 

این مقام انتظامی ادامه داد: از دیگر طرح‌های اجرا شده طی این مدت طرح مبارزه با کلاهبرداری با استفاده از برنامه‌های رسیدساز جعلی تلفن همراه در سراسر کشور بود که منجر به دستگیری ۷۰ متهم و کشف ۱۰۰ فقره از پرونده‌های مرتبط شده است. 

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: انسداد و فیلتر ۴۰۰ فقره از سیمکارت ها، حساب‌های بانکی که در فضای مجازی با استفاده از آن‌ها اقدام به تبلیغ و فروش مدارک جعلی می‌کردند و دستگیری تعداد ۱۰ نفر از متهمان مربوطه از دیگر عملکرد پلیس آگاهی در حوزه جعل و کلاهبرداری می‌باشد. 

به گزارش پلیس، وی تصریح کرد: همچنین تاکنون ۶۰ فقره کارگاه جعل اسناد مالکیتی، اسکناس، مدارک شناسایی و تحصیلی، ضرب سکه‌های تقلبی طلا و تولید منسوجات طلا با عیار پایین، تولید لوازم یدکی تقلبی خودرو، تولید مواد غذایی تقلبی با تجهیزات چاپ و تولید در سراسر کشور شناسایی و انهدام و تعداد ۱۹۰ نفر از متهمین مربوطه نیز در این خصوص دستگیر شده اند.

