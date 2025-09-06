به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: همچنین در ساعت ۱۱۶:۰۰ نیز مسیرهای آزادراه تهران-شمال و کرج-چالوس تا تخلیه بار ترافیکی، از جنوب به شمال به صورت یک‌طرفه خواهد شد.

وی همچنین به مسافران توصیه کرد، پیش از آغاز سفر، از وضعیت ترافیکی جاده‌ها مطلع شده و زمان‌بندی سفر خود را مدیریت کنند. مسافران می‌توانند از جاده‌های جایگزینی مانند هراز، فیروزکوه و قزوین-رشت برای تردد به سمت شمال کشور استفاده نمایند.

