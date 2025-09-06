خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جاده چالوس از مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج مسدود شد

جاده چالوس از مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج مسدود شد
کد خبر : 1682606
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا، از انسداد موقت جاده چالوس از مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج خبر داد و اعلام کرد: به دلیل حجم بالای تردد و ترافیک سنگین در آزادراه تهران-شمال و کرج-چالوس، این دو محور از ساعت ۱۴:۰۰ امروز از سمت شمال به جنوب مسدود خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: همچنین در ساعت ۱۱۶:۰۰ نیز مسیرهای آزادراه تهران-شمال و کرج-چالوس تا تخلیه بار ترافیکی، از جنوب به شمال به صورت یک‌طرفه خواهد شد. 

وی همچنین به مسافران توصیه کرد، پیش از آغاز سفر، از وضعیت ترافیکی جاده‌ها مطلع شده و زمان‌بندی سفر خود را مدیریت کنند. مسافران می‌توانند از جاده‌های جایگزینی مانند هراز، فیروزکوه و قزوین-رشت برای تردد به سمت شمال کشور استفاده نمایند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی