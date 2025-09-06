خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتصاب سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران

انتصاب سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران
کد خبر : 1682566
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار تهران در حکمی «سید کمال سادات» را به‌عنوان سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران طی حکمی «سید کمال سادات» را به‌عنوان سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران منصوب کرد. 

بر اساس این گزارش، سادات پیش از این به‌عنوان جانشین معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری تهران و مشاور استاندار تهران فعالیت داشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی