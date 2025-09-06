انتصاب سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران طی حکمی «سید کمال سادات» را به‌عنوان سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، سادات پیش از این به‌عنوان جانشین معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری تهران و مشاور استاندار تهران فعالیت داشته است.

