انتصاب سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران
استاندار تهران در حکمی «سید کمال سادات» را بهعنوان سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران منصوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران طی حکمی «سید کمال سادات» را بهعنوان سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران منصوب کرد.
بر اساس این گزارش، سادات پیش از این بهعنوان جانشین معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری تهران و مشاور استاندار تهران فعالیت داشته است.