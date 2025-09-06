جانشین وزیر بهداشت به ایلنا خبر داد:
نتیجه بازنگری در ظرفیتهای کنکور سراسری به سازمان سنجش اعلام شد
مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت از نهایی شدن بازنگری ظرفیتهای کنکور سراسری و اعلام آن به سازمان سنجش خبرداد.
«علی جعفریان» مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص نتیجه بازنگری وزارت بهداشت در ظرفیتهای کنکور سراسری اعلام کرد: صبح امروز نتیجه بازنگری در ظرفیتهای کنکور سراسری را با سازمان سنجش نهایی کرده و برای آنها ارسال کردیم.
وی افزود: اما تعیین تاریخ دقیق اعلام ظرفیتهای جدید در اختیار ما نیست و سازمان سنجش در مورد زمان اعلام آن تصمیمگیری میکند. اما به ما گفتهاند که امروز اعلام خواهند کرد.