به گزارش ایلنا، مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جریان بازدید از این دانشگاه و در جمع اساتید و مسئولان، مواضع وزارت علوم را در حوزه آموزش عالی تشریح کرد.

وی با بیان اینکه سیاست قطعی وزارت علوم بر استمرار آموزش حضوری است، افزود: با وجود شرایط سخت اقتصادی، آموزش حضوری به‌عنوان رکن اساسی دانشگاه‌ها نباید تحت‌الشعاع قرار گیرد.

پندار همچنین با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در هزینه‌ها و حرکت به سمت بهره‌وری بیشتر، بر اجرای راهکارهای مولدسازی دارایی‌ها به‌عنوان یکی از مسیرهای عبور از محدودیت‌های اقتصادی تأکید کرد.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در ادامه از پیگیری تخصیص اعتبارات بدهی حق‌التدریس اعضای هیئت علمی و مدعو در ترم جاری خبر داد.

وی همچنین از تأمین اعتبارات لازم برای جذب اعضای هیئت علمی جدید در دانشگاه‌ها خبر داد و آن را اقدامی مؤثر در ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی دانست.

به گفته وی، تاکنون به‌طور میانگین ۵۰ درصد از اعتبارات عمرانی دانشگاه‌ها تخصیص پیدا کرده و معاونت مالی وزارت علوم، اولویت خود را پیشبرد هرچه بهتر این طرح‌ها قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، گفتنی است، بازدید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از دانشگاه صنعتی همدان، فرصتی برای بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و نیازهای این دانشگاه بود و در پایان مقرر شد همکاری‌ها در زمینه‌های آموزشی و عمرانی تداوم پیدا کند.

