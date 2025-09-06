خبرگزاری کار ایران
English العربیه
آموزش حضوری در دانشگاه‌ها غیرقابل جایگزین است

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جریان بازدید از دانشگاه صنعتی همدان گفت: سیاست قطعی وزارت علوم بر استمرار آموزش حضوری است.

به گزارش ایلنا، مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جریان بازدید از این دانشگاه و در جمع اساتید و مسئولان، مواضع وزارت علوم را در حوزه آموزش عالی تشریح کرد. 

وی با بیان اینکه سیاست قطعی وزارت علوم بر استمرار آموزش حضوری است، افزود: با وجود شرایط سخت اقتصادی، آموزش حضوری به‌عنوان رکن اساسی دانشگاه‌ها نباید تحت‌الشعاع قرار گیرد. 

پندار همچنین با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در هزینه‌ها و حرکت به سمت بهره‌وری بیشتر، بر اجرای راهکارهای مولدسازی دارایی‌ها به‌عنوان یکی از مسیرهای عبور از محدودیت‌های اقتصادی تأکید کرد. 

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در ادامه از پیگیری تخصیص اعتبارات بدهی حق‌التدریس اعضای هیئت علمی و مدعو در ترم جاری خبر داد. 

وی همچنین از تأمین اعتبارات لازم برای جذب اعضای هیئت علمی جدید در دانشگاه‌ها خبر داد و آن را اقدامی مؤثر در ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی دانست. 

به گفته وی، تاکنون به‌طور میانگین ۵۰ درصد از اعتبارات عمرانی دانشگاه‌ها تخصیص پیدا کرده و معاونت مالی وزارت علوم، اولویت خود را پیشبرد هرچه بهتر این طرح‌ها قرار داده است. 

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، گفتنی است، بازدید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از دانشگاه صنعتی همدان، فرصتی برای بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و نیازهای این دانشگاه بود و در پایان مقرر شد همکاری‌ها در زمینه‌های آموزشی و عمرانی تداوم پیدا کند.

