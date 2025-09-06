خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد:

توقیف سیستمی ۵۵ هزار گواهینامه در شهریور ماه

کد خبر : 1682417
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به حجم بالای سفرهای تابستانی اعلام کرد: از ابتدای تیرماه تاکنون بیش از ۱۶۶میلیون سفر در کشور ثبت شده و متأسفانه از ابتدای تیرماه تا کنون حدود ۲۷۰۰ نفر جان خود را در حوادث رانندگی از دست داده‌اند. همچنین از ابتدای شهریورماه تاکنون ۵۵ هزار گواهینامه به‌صورت سیستمی به دلیل تخلفات حادثه‌ساز توقیف شده است.

به گزارش ایلنا، سردار «سید تیمور حسینی» رئیس پلیس راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت سفرهای تابستانی در کشور گفت: یکی از طرح‌های مهم ما در طول سال، طرح تابستانی است که به دلیل حجم بالای سفرها و مناسبت‌های مختلف در این فصل اجرا می‌شود. به‌ویژه شهریورماه که همیشه ماهی ویژه و پرتردد است؛ امسال نیز با توجه به تقارن با ماه ربیع و پایان محرم، حجم سفرها افزایش چشمگیری داشته است. 

وی افزود: از ابتدای تیرماه تا کنون، بیش از ۱۶۶میلیون سفر و تردد در سطح کشور به ثبت رسیده است. متأسفانه در همین مدت حدود ۲۷۰۰ نفر از هموطنانمان بر اثر تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست داده‌اند. با این حال بر اساس آمارهای سر صحنه پلیس، شاهد کاهش حدود ۷ درصدی در تعداد جان‌باختگان بوده‌ایم. البته این آمار نهایی نیست و باید منتظر تأیید پزشکی قانونی بمانیم. 

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به شرایط خاص شهریورماه خاطرنشان کرد: یکی از ماموریت‌های ویژه پلیس در این ایام، برخورد قاطع با تخلفات حادثه‌ساز است. طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر راننده‌ای همزمان مرتکب دو تخلف حادثه‌ساز شود، ضمن اعمال جریمه و نمره منفی، خودرو وی به مدت ۷۲ ساعت به پارکینگ منتقل می‌شود. اما از ابتدای شهریورماه امسال، طرحی ویژه را آغاز کرده‌ایم که بر اساس آن، حتی ارتکاب یک تخلف حادثه‌ساز نیز منجر به توقیف سیستمی گواهینامه به مدت سه ماه می‌شود. 

سردار حسینی اعلام کرد: از اول شهریورماه تاکنون، بیش از ۵۵ هزارگواهینامه به صورت سیستمی به دلیل تخلفات حادثه‌ساز توقیف شده است. 

وی با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین رانندگی خطاب به مردم گفت: اکنون که به روزهای پایانی تابستان رسیده‌ایم و شرایط جوی رو به خنکی می‌رود، بسیاری از خانواده‌ها از این فرصت برای سفرهای برون‌شهری استفاده می‌کنند.

