خبرگزاری کار ایران
ارسال محموله یکصد تنی کمک‌های بشردوستانه ایران برای زلزله‌زدگان افغانستان

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر گفت: به دستور رئیس جمعیت هلال‌احمر کشورمان محموله‌ یکصد تُنی حاوی کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران از طریق هوایی و زمینی به مناطق زلزله‌زده شرق افغانستان ارسال شد.

به گزارش  ایلنا از جمعیت هلال احمر، راضیه عالیشوندی با اشاره به وقوع زمین‌لرزه شدید در شرق افغانستان که منجر به جان باختن و مصدومیت شمار زیادی از مردم این کشور شد، اظهار کرد: در پی درخواست رئیس جمعیت هلال‌احمر افغانستان برای دریافت کمک‌های فوری بشردوستانه و با هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان دو جمعیت ملی و همچنین پیگیری‌های وزارت امور خارجه کشورمان، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران اقدام به تأمین و ارسال بیش از یکصد تُن اقلام امدادی و زیستی به این کشور کرده است.

وی افزود: این کمک‌ها در دو محموله مجزا به افغانستان ارسال می‌شود؛ محموله زمینی با همکاری سازمان امداد و نجات و پیگیری‌های جمعیت هلال‌احمر خراسان رضوی از مرز دوغارون به مقصد هرات در حال انتقال است و محموله هوایی نیز طبق درخواست هلال‌احمر افغانستان، امروز به کابل ارسال می‌شود.

به گفته عالیشوندی، این کمک‌ها شامل مواد غذایی، چادر، پتو، البسه و سایر مایحتاج ضروری برای اسکان اضطراری و حمایت از مردم زلزله‌زده افغانستان است.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار ملت‌های گرفتار در بحران‌های انسانی ایستاده و در این حادثه تلخ نیز همانند همیشه، با تمام توان در کنار مردم شریف و آسیب‌دیده افغانستان خواهد بود.

یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶ ریشتر در امواج درونی زمین در ولایت‌های کنر، نورستان، ننگرهار و لغمان در شرق افغانستان رخ داده بود.

این زمین لرزه چندین پس لرزه به همراه داشت و تاکنون بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ کشته بر جای گذاشته است.

