به گزارش ایلنا، علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره اقدامات نهاد ذی‌ربط خود در جنگ ۱۲روزه اظهارکرد: با تصویب دستورالعمل جبران خسارت در دولت، تاکنون ۹۶ درصد خسارت خودروها و اسباب اساسی مردم تعیین تکلیف شده و و بیش از ۹۹ درصد شیشه‌های آسیب‌دیده نیز ترمیم شده است.

نصیری افزود: بخش عمده اسکان و اجاره‌ها هم تعیین تکلیف شده و شهرداری تمام خدمات لازم را ارائه می‌دهد.

ارائه خدمات روانشناسی به خانواده‌ها برای کاهش آسیب‌های روحی در دوران پساجنگ

او با اشاره به ایجاد سامانه پاسخگویی در جنگ ۱۲روزه خاطرنشان کرد: برای رفع سرگردانی مردم، سامانه‌ای متمرکز ایجاد شد. شبانه سیم‌کارت و گوشی تهیه شد، بنرها در مناطق نصب و در بیش از ۳۵ نقطه شهر میز خدمت و چادر برپا شد. حتی خدمات روانشناسی و بازی کودکان برای کاهش آسیب‌های روحی خانواده‌ها ارائه شد.

به گفته نصیری، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با مشارکت ۱۰۵ دستگاه در قالب ۱۵ کارگروه فعال است.

وی تأکید کرد: پایگاه‌های مدیریت بحران در هر منطقه فعال است و باید توسعه یابد تا تهران برای بحران‌های آینده آمادگی بیشتری داشته باشد.

توسعه شبکه دوام

او با اشاره به توسعه شبکه داوطلبان واکنش اضطراری محلات (دوام) اظهار کرد: این نیروها در ابتدای دوره ۱۴ هزار نفر بودند اما امروز به ۵۶ هزار نفر افزایش یافته‌اند؛ یعنی چهار برابر رشد کرده‌اند. اطلاعات و آدرس تمام این افراد ثبت شده و دست‌کم ۱۰ درصد آنان در پایگاه‌ها فعالانه حضور دارند.

۳۰ برابر شدن بودجه مدیریت بحران در دوره ششم مدیریت شهری

نصیری در رابطه با بودجه ایمنی و مدیریت بحران اظهار داشت: این بودجه از ۴۰۰ میلیارد تومان در سال نخست به ۱۴.۶ همت در سال جاری رسیده است؛ رقمی نزدیک به ۳۰ برابر رشد.

وی در رابطه با پیش‌بینی مخازن آب در محلات تهران گفت: در تمام محله‌های تهران مخازن آب اضطراری برای تأمین سه لیتر آب به ازای هر نفر برای سه روز بحران پیش‌بینی شده است.

نیمی از گودهای پرخطر پایتخت ایمن شده است

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره اقدامات ایمن‌سازی گفت: دکل‌های ارتباطی پایدار از ۱۹ به ۳۹ مورد افزایش یافته و پایگاه‌های مدیریت بحران از ۲۵ به ۵۶ پایگاه رسیده است. از میان ۲۵۲ گود پرخطر رهاشده نیز ایمنی ۱۱۰ گود تأمین شده است.

او ادامه داد: در حوزه پل‌ها از میان بیش از ۷۰۰ پل تهران، ۶۶ پل به‌عنوان اولویت مقاوم‌سازی شناسایی شدند و هم‌اکنون ۱۱ کارگاه فعال در این زمینه مشغول کار هستند و در کنار آن، ۱۸۰ هزار ناایمنی در بوستان‌ها شناسایی و بخش زیادی از آن‌ها رفع شده است.

۱۲ بیمارستان ناایمن وارد عملیات ایمن‌سازی شده است

نصیری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از ۱۶ هزار ساختمان مهم و بلندمرتبه شناسایی‌شده در تهران، تاکنون ۸ هزار ساختمان مورد ارزیابی ایمنی قرار گرفته‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال تمام ساختمان‌ها بررسی و رتبه‌بندی شوند. همچنین ۱۲ بیمارستان وارد عملیات ایمن‌سازی شده و بیمارستان جدیدی نیز در همین راستا ساخته شده است.

او خاطرنشان کرد: در حوزه تجهیزات؛ از حدود ۶۰۰ جرثقیل برجی شناسایی‌شده، ۳۱۱ دستگاه استاندارد اخذ کرده‌اند.

شناسایی ۴۴۵ هزار ناایمنی در مدارس دولتی تهران

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به ایمن‌سازی مدارس هم پرداخت و گفت: در مدارس دولتی تهران همه واحدها با ۶۰۰ شاخص ارزیابی شدند که در این ارزیابی‌ها ۴۴۵ هزار ناایمنی شناسایی شد. همچنین در حوزه ایمنی شهربازی‌ها از ۶۳ مجموعه وابسته به شهرداری، ۵۲ مجموعه موفق به دریافت گواهینامه ایمنی شدند.

نصیری در ادامه در رابطه با افزایش ماموریت‌های سازمان مدیریت بحران تصریح کرد: مأموریت‌های سازمان مدیریت بحران نسبت به دوره قبل سه برابر شده است و با توسعه ساختارها، تربیت ۲۰۰ بازرس ایمنی و تکمیل سامانه‌های پایش مخاطرات، تهران آماده‌تر از گذشته در برابر بحران‌ها خواهد بود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در ادامه در رابطه با برگزاری آزمون تخصصی کارشناسان ایمنی گفت: آزمون تخصصی کارشناسان ایمنی با همکاری دانشگاه علمی‌کاربردی و دانشگاه تهران برگزار شد که شامل ۱۵۰ تست، ۵ سؤال تشریحی و ارزیابی رزومه بود. نتایج این آزمون به تفکیک قبول، رد و مشروط مشخص شد. دوره‌های آموزشی تکمیلی نیز برای افراد مشروط برگزار شد.

او با اشاره به فعالیت ۱۶ کارگروه ستاد مدیریت بحران افزود: دستورالعمل استان‌های معین از سوی وزارت کشور ابلاغ شده و همه استانداری‌ها، هلال‌احمر، آتش‌نشانی و اورژانس موظف به اجرای آن هستند. همچنین نقشه پراکنش سوله‌های مدیریت بحران آماده و این مراکز به‌عنوان پایگاه‌های ستادی و عملیاتی تجهیز شده‌اند.

او ادامه داد: در سه سال اخیر بیش از هزار مانور برگزار شده که شامل مانورهای زلزله، سیل، امداد هوایی و مانورهای دورمیزی در ۲۲ منطقه بوده است. همچنین پروژه بین‌المللی با همکاری روسیه و سازمان ملل برای عضویت تهران در اتحادیه جهانی جستجو و نجات در حال اجراست.

راه اندازی خانه دوام ایمنی در هر محله

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه تاکنون ۸۰۰ هزار نفر آموزش رایگان ۴ تا ۶ساعته دیده‌اند، گفت: این آموزش‌ها با همکاری آتش‌نشانی، هلال‌احمر و صداوسیما انجام شده و داوطلبان دوام در ۱۰ رسته تخصصی ساماندهی شده‌اند. برای هر محله نیز یک خانه دوام ایمنی در سرای محلات ایجاد شده است.

نصیری افزود: دوره‌های آموزشی تخصصی شامل کار با پهپاد، لودر، عملیات شیمیایی و امداد پیشرفته برگزار می‌شود. مانورهای میدانی مانند اردوی فشافویه نیز برای آموزش عملی برپایی چادر و مدیریت بحران‌های سیلاب طراحی شده است.

وی با اشاره به ابتکارات جدید این دوره گفت: معاونت پدافند غیرعامل، اداره لجستیک بحران و اداره سلامت در ساختار ستاد ایجاد شده‌اند. همچنین جشنواره‌های طنز، کاریکاتور، فیلم کوتاه و داستان با محوریت فرهنگ ایمنی برگزار و آثار برگزیده در کتاب‌ها و گالری‌ها عرضه شد.

نصیری خاطرنشان کرد: تاکنون لیست ۸۰۰ پناهگاه شهری تهیه شده و ۷۰۰ پروژه مهم شهرداری از منظر پدافند غیرعامل پایش می‌شوند. این اقدامات بخشی از تحول ساختاری و عملیاتی ستاد مدیریت بحران تهران در چهار سال اخیر است.

وی با اشاره به اجرای طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران، گفت: این طرح تا پاییز امسال تکمیل خواهد شد که شامل نقشه‌های زیرساختی، شایسته‌گزینی کارشناسان و ارتقای نظام مدیریت دانش و نوآوری شهری است.

انتهای پیام/