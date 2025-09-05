توسعه عدالت آموزشی و تربیتی و کیفیت بخشی؛ دو رویکرد پیش روی معاونت تربیت بدنی و سلامت

وی افزود: لازم است اسناد بالادستی را بشناسیم؛ سند تحول بنیادین، برنامه درسی ملی، برنامه ابلاغی وزیر آموزش و پرورش، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب، برنامه هفتم پیشرفت کشور جز اسنادی هستند که باید در مسیر اجرای فعالیت ها، مطالعه شوند.

جعفری بیان کرد: در سند تحول بنیادین بر تربیت دانش آموز براساس ۶ ساحت تاکید شده که یکی از این ساحت ها تربیت زیستی و بدنی است؛ در این بخش به برنامه های سلامت محور، ورزش و موضوع تربیت بدنی اشاره شده است.

وی بر تبیین صحیح اسناد بالادستی تاکید و اضافه کرد: براساس نقشه راه اجرایی سازی سند تحول بنیادین، الگوی مدرسه تراز سند تحول بنیادین طراحی شده است که مسیر اجرای فعالیت ها را مشخص می کند. ضروری است درک خوبی از سند تحول بنیادین، نقشه اجرایی سازی آن و الگوی مدرسه تراز داشته باشیم.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش همچنین اظهار کرد: براساس اسناد بالادستی، سیاست های معاونت را در قالب مدرسه محور کردن فعالیت ها، کیفیت محور کردن فعالیت ها، تعمیم و فراگیر محور کردن فعالیت ها، برنامه محور کردن فعالیت ها، علمی و تخصصی محور کردن فعالیت ها، ارتقای عدالت تربیتی و محرومیت زدایی، مشارکت محور کردن فعالیت ها تعریف کردیم.

جعفری در ادامه صحبت های خود، میدان پویا را یکی از برنامه های اولویت دار معاونت تربیت بدنی و سلامت، دانست که بر پایه مشارکت و اولویت محرومیت زدایی اجرا می شود.

وی رویکردهای دولت چهاردهم در آموزش و پرورش را برشمرد و گفت: توسعه عدالت آموزشی و تربیتی یکی از این رویکردهاست؛ در این موضوع نیرو (کمی و کیفی)، فضا (آموزشی، پرورشی، ورزشی، بهداشتی)، اعتبارات، تجهیزات (ورزشی، بهداشتی و پرورشی) مورد توجه است.

معاون وزیر رویکرد دیگر را کیفیت بخشی اعلام و عنوان کرد: این موضوع در قالب مدیریت مدرسه، کلاس درس معلم و استاندارد بودن فضا و تجهیزات محقق خواهد شد.

به گفته جعفری، الگوی مفهومی براساس این رویکردها طراحی شده است؛ در این الگو اهداف و انتظارات مشخصی درنظر گرفته شده است که به ترویج سبک زندگی سالم و فعال می‌انجامد.

وی در ادامه فعالیت در ساعت رسمی و خارج از ساعت رسمی مدرسه، اجرا و ارزشیابی درس تربیت بدنی و مهارت آموزی ورزشی، تنوع بخشی به فرصت ها و محیط های یادگیری، تقویت نشاط، سرزندگی و امیدآفرینی، غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و ... را از جمله اهداف مدنظر اعلام کرد.

جعفری اضافه کرد: میدان همدلی در قالب مشارکت محوری، میدان پویا در راستای ترویج سبک زندگی سالم و پویا و میدان شمیم یا شبکه ملی یادگیری منابع انسانی در راس فعالیت های معاونت تربیت بدنی و سلامت خواهد بود.

معاون تربیت بدنی و سلامت یکی از راهبردها و استراتژی های اصلی این معاونت را موضوع آموزش دانست که باید مورد توجه قرار گیرد.