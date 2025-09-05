خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جاده چالوس از ساعت ۱۴:۳۰ یک‌طرفه می‌شود

جاده چالوس از ساعت ۱۴:۳۰ یک‌طرفه می‌شود
کد خبر : 1682226
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: از ساعت ۱۴:۳۰ جاده چالوس (مرزن‌آباد به تهران) یک‌طرفه می‌شود.

به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: از ساعت ۱۳:۰۰ امروز ۱۴ شهریور ماه ، تردد کلیه وسایل نقلیه از سمت تهران به مرزن‌آباد در آزادراه تهران-شمال و جاده قدیم چالوس ممنوع خواهد بود. 

همچنین از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه، مسیر جاده چالوس از مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج به صورت یک‌طرفه مدیریت می‌شود.

سرهنگ کرمی اسد همچنین افزود: دیگر جاده‌های منتهی به شمال کشور مانند هراز، فیروزکوه و قزوین-رشت با بار ترافیکی سنگینی مواجه هستند که ممکن است در برخی مقاطع جاده هراز محدودیت‌های ترافیکی اعمال شود.

وی به مسافران توصیه کرد در صورت قصد عزیمت به شهرهای شمالی، از جاده‌های جایگزین استفاده کرده و پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها اطلاع کسب کنند تا سفری ایمن و بدون مشکل داشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی