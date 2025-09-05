خبرگزاری کار ایران
وزیر علوم اعلام کرد:

افزایش ۳۰ درصدی سهم پارک‌های علم و فناوری در فروش داخلی و صادرات
​وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از افزایش ۳۰ درصدی سهم پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های مستقر در آن، در فروش داخلی و صادرات خبر داد.

به گزارش  ایلنا، حسین سیمایی صراف در آیین اختتامیه نود و نهمین اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری اظهار کرد: دانشگاه‌ها ظرفیت‌های بزرگی برای تربیت نیروی انسانی و تولید دانش دارند و در دولت چهاردهم تاکید زیاد و انتظار مضاعف برای نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها وجود دارد. 

وی ادامه داد: اگر نتوانیم انتظارات جامعه را در راستای حل معضلات کشور برآورده کنیم؛ با دو پیامد کاهش مشروعیت دانشگاه و انزوای دانشگاه مواجه می‌شویم. 

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیمایی با بیان اینکه پارک‌های علم و فناوری امروز افتخار کشور هستند و خوب درخشیده‌اند و باعث اشتغال‌زایی شده و اقتصاد ما را به سمت اقتصاد دانش بنیان می‌برند، افزود: در یک‌سال گذشته ۳۰ هزار نفر به اشتغال در پارک‌های علم و فناوری افزوده شده‌اند و امیدواریم در پایان این دولت، اشتغال در پارک‌ها به ۵۰۰ هزار نفر افزایش یابد. 

به گفته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سهم پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های مستقر در آن، در فروش داخلی و صادرات حدود ۳۰ درصد افزایش یافته که این امر دستاوردی بزرگ و مایه خرسندی است. 

وی همچنین با تاکید بر لزوم تحول‌گرایی و تحول‌خواهی در دانشگاه‌ها و حرکت به سمت توسعه رشته‌های جدید مانند هوش مصنوعی، تصریح کرد: باید ضمن حفظ کرامت دانشجویان؛ فضای امید و نشاط در دانشگاه‌ها ایجاد شود و از مشارکت دانشجویان نیز استفاده کنیم.

 

