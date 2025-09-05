توقیف محموله پارچه قاچاق به ارزش ۱۰۷ میلیاردی
جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی از توقیف محموله پارچه قاچاق به ارزش ۱۰۷ میلیاردی از یک دستگاه کامیون در اراک خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ ستاد «احمد رضا چگنی» در تشریح این خبر بیان داشت: در اجرای قرارگاه تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان موفق شدند با اشراف اطلاعاتی لازم یک دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق را در محورهای مواصلاتی شهرستان اراک شناسایی و متوقف نمایند.
بنا بر اعلام خبرگزاری پلیس، وی بیان داشت: مأموران در بازرسی از کامیون توقیفی ۷۳۶ طاقه پارچه قاچاق و فاقد هرگونه مدرک مثبت گمرکی را شناسایی و کشف کردند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان با بیان اینکه ارزش کالاهای مکشوفه برابر ارزیابی صورت گرفته حدود ۱۰۷ میلیارد ریال میباشد، بیان داشت: در این راستا یک متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.