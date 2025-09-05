توقیف محموله پارچه قاچاق به ارزش ۱۰۷ میلیاردی

به گزارش ایلنا، سرهنگ ستاد «احمد رضا چگنی» در تشریح این خبر بیان داشت: در اجرای قرارگاه تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان موفق شدند با اشراف اطلاعاتی لازم یک دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق را در محورهای مواصلاتی شهرستان اراک شناسایی و متوقف نمایند.

بنا بر اعلام خبرگزاری پلیس، وی بیان داشت: مأموران در بازرسی از کامیون توقیفی ۷۳۶ طاقه پارچه قاچاق و فاقد هرگونه مدرک مثبت گمرکی را شناسایی و کشف کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان با بیان اینکه ارزش کالاهای مکشوفه برابر ارزیابی صورت گرفته حدود ۱۰۷ میلیارد ریال می‌باشد، بیان داشت: در این راستا یک متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

