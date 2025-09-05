خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توقیف محموله پارچه قاچاق به ارزش ۱۰۷ میلیاردی

توقیف محموله پارچه قاچاق به ارزش ۱۰۷ میلیاردی
کد خبر : 1682186
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی از توقیف محموله پارچه قاچاق به ارزش ۱۰۷ میلیاردی از یک دستگاه کامیون در اراک خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ ستاد «احمد رضا چگنی» در تشریح این خبر بیان داشت: در اجرای قرارگاه تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان موفق شدند با اشراف اطلاعاتی لازم یک دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق را در محورهای مواصلاتی شهرستان اراک شناسایی و متوقف نمایند. 

بنا بر اعلام خبرگزاری پلیس، وی بیان داشت: مأموران در بازرسی از کامیون توقیفی ۷۳۶ طاقه پارچه قاچاق و فاقد هرگونه مدرک مثبت گمرکی را شناسایی و کشف کردند. 

جانشین فرماندهی انتظامی استان با بیان اینکه ارزش کالاهای مکشوفه برابر ارزیابی صورت گرفته حدود ۱۰۷ میلیارد ریال می‌باشد، بیان داشت: در این راستا یک متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی