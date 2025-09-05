خبرگزاری کار ایران
توقیف کامیون متخلف با ۹۰ میلیون تومان خلافی

توقیف کامیون متخلف با ۹۰ میلیون تومان خلافی
رئیس پلیس راه استان قم از توقیف کامیون متخلف با ۹۰ میلیون تومان خلافی خبر داد.

به گزارش ایلنا، رئیس پلیس راه استان قم اعلام کرد: در راستای اجرای طرح کنترلی ناوگان باری در محورهای مواصلاتی استان، مأمورین پلیس راه با رصد و استعلام میزان خلافی و نمره منفی ناوگان باری، یک دستگاه کامیون متخلف در محور قم به اراک را توقیف کردند. 

این کامیون که دارای بیش از ۹۰ میلیون تومان خلافی بود، پس از شناسایی توقیف و به پارکینگ منتقل شد. 

رئیس پلیس راه قم تاکید کرد: برخورد با متخلفان ناوگان باری در دستور کار پلیس راه استان قم قرار دارد تا امنیت و نظم در مسیرهای مواصلاتی حفظ شود.

