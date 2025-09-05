هدیه ویژه سپاه الغدیر به متولدین در میلاد پیامبر (ص)

خبرگزاری کار ایران
نوزادان متولد در سالروز میلاد پیامبر (ص) با نام‌های محمد، جعفر، صادق، فاطمه، زهرا یا خدیجه هدیه ویژه سفر زیارتی مشهد مقدس با اسکان رایگان را دریافت خواهد کرد.

به گزارش  ایلنا، روابط عمومی سپاه الغدیر استان یزد اعلام کرد: هر نوزادی که در سالروز میلاد فرخنده پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) و رئیس مذهب جعفری، امام جعفر صادق (ع) چشم به جهان بگشاید و نام‌های زیبای محمد، جعفر، صادق، فاطمه، زهرا یا خدیجه را بر او بگذارند، هدیه ویژه سفر زیارتی مشهد مقدس با اسکان رایگان را دریافت خواهد کرد.

این هدیه، یادبودی است از عشق به پیامبر اعظم (ص) و اهل‌بیت (ع) و تبرکی برای آغاز زندگی فرزندان تازه متولد شده در این ایام سراسر نور و رحمت است.

