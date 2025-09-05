خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز ثبت نام آزمون EPT دانشگاه آزاد

آغاز ثبت نام آزمون EPT دانشگاه آزاد
کد خبر : 1682161
لینک کوتاه کپی شد.

ثبت نام آزمون EPT شهریور ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد.

به گزارش  ایلنا، ثبت نام آزمون (EPT) شهریور ۱۴۰۴ از دیروز آغاز و تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۱۹ شهریور ادامه دارد.

این آزمون روز جمعه ۲۸ شهریور هم زمان در شهر‌های تهران، تبریز، مشهد، اهواز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، رشت، کرمان، کرج، یزد و ساری ؛ در ۱۲ حوزه برگزار خواهد شد.

همه دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی https://english.iau.ac.ir/ept برای ثبت نام اقدام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی