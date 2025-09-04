تشریح عوارض وحشتناک مخدرهای نوظهور

مریم اخگری؛ متخصص سم‌شناسی و عضو هیأت علمی سازمان پزشکی قانونی در این پنل تخصصی با تأکید بر جدید و نوظهور بودن مواد مذکور، گفت: متأسفانه جوانان ما ممکن است در معرض استفاده از این مواد قرار بگیرند.

وی با ابراز تأسف از مصرف متادون در کشور و مرگ‌هایی که در پی مصرف این مواد به وجود آمده است، گفت: خیلی از کشورها در جهان به مانند ما در حال دسته و پنجه نرم کردن برای شناسایی اینگونه مواد نوظهور هستند.

اخگری تصریح کرد: متأسفانه این نوع مواد در لابراتورهای خانگی قابل سنتز هستند و به راحتی با روش‌های معمول قابل شناسایی نیستند.

عضو هیأت علمی سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه این نوع مواد با اشکال بسیار زیبا ساخته می‌شوند تا مورد اقبال جوانان قرار بگیرند، خاطرنشان کرد: اینگونه مواد می‌توانند منجر به پارگی عروق در مغز شوند و در پی آن سکته‌های مغزی در افراد و جوانان مصرف‌کننده این مواد رخ دهد که حتی هیچگونه سابقه بیماری مغزی نداشته‌اند.

وی با اشاره به آثار توهم‌زای ماده مخدر «اکستازی»، گفت: پرونده‌ای به ما در سازمان پزشکی قانونی ارجاع شد که در آن آقایی پس از مصرف اکستازی، مادر خود را قالب یک دیو دیده و وی را کشته بود همچنین شرکت در نزاع، دعوا، رانندگی با سرعت سرسام‌آور و … از جمله اتفاقاتی است که در پی توهمات ناشی از این مواد روی می‌دهد.

اخگری به ماده‌ مخدری به نام «کپتاگون» نیز اشاره کرد و گفت: این نوع ماده مخدر توسط داعشی‌ها مصرف می‌شد، داعشی‌ها در جنگ‌ها آن را مصرف می‌کردند تا نه خواب و نه خوراک داشته باشند، پس از مصرف این ماده فرد دچار هیجان کاذب می‌شود.

عضو هیأت علمی سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه اکنون در برخی از آرایشگاه‌های زنانه متأسفانه متامفتامین در قالب داروهای لاغری عرضه می‌شود، گفت: موادمخدر نوظهور حتی ممکن است در قالب یک ورق کوچک عرضه شوند.

محمدرضا کیان‌نسب؛ رئیس آزمایشگاه تخصصی پلیس مبارزه با موادمخدر فراجا نیز در این پنل با اشاره به چالش‌های مواد روان‌گردان جدید، گفت: ظهور سریع NPSهای جدید، تهدید جدی برای سلامت عمومی و چالش بزرگی برای سیاست‌گذاری است.

وی، تپش قلب، استفراغ، سرگیجه، جنون، غش، رفتارهای غیرمنطقی و … را از جمله عوارض مصرف این نوع مواد برشمرد و گفت: تولید اینگونه مواد در کارگاه‌های مخفی و توزیع آن نیز عمدتاً از طریق بازار سیاه و شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد.

کیان‌نسب، مصرف اینگونه مواد را آسان دانست و گفت: مصرف اینگونه مواد نیاز به وسیله خاصی ندارد همچنین بوی خاصی ندارد و نخستین کشفیات ما در این حوزه نیز در سال ۱۳۹۲ صورت گرفت.

رئیس آزمایشگاه تخصصی پلیس مبارزه با موادمخدر فراجا با تأکید بر اینکه قاچاقچیان با شکل و شمایل جذاب به دنبال پیدا کردن بازار مصرف در این حوزه هستند، متذکر شد: تنوع و سرعت ظهور یکی از چالش‌های مبارزه با NPSها است.

وی با اشاره به فعالیت آزمایشگاه‌های تخصصی پلیس مبارزه با موادمخدر در سطح کشور، گفت: ما در این حوزه نیاز به به‌روزرسانی دانش خود داریم.