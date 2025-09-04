ارسال بیش از ۱۰۰ تن اقلام امدادی هلالاحمر ایران برای زلزلهزدگان افغانستان
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر از اعزام گسترده کمکهای بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران برای یاریرسانی به زلزلهزدگان افغانستان توسط این سازمان خبر داد.
وی توضیح داد: این محموله شامل ۵۰ تن اقلام امدادی به صورت هوایی و بیش از ۶۰ تن به صورت زمینی است که در قالب البسه، پوشاک، برنج، حبوبات، پتو و انواع کنسرو به کشور افغانستان ارسال میشود.
رئیس سازمان امدادونجات همچنین افزود: بارهای زمینی این کمکها هماکنون در مرز دوغارون استان خراسان رضوی مستقر هستند و محمولههای هوایی نیز از طریق فرودگاههای کشور به افغانستان اعزام میشوند. این اقدام با هماهنگی کامل معاونت امور بینالملل جمعیت هلالاحمر صورت گرفته است.