خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارسال بیش از ۱۰۰ تن اقلام امدادی هلال‌احمر ایران برای زلزله‌زدگان افغانستان

ارسال بیش از ۱۰۰ تن اقلام امدادی هلال‌احمر ایران برای زلزله‌زدگان افغانستان
کد خبر : 1682012
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر از اعزام گسترده کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران برای یاری‌رسانی به زلزله‌زدگان افغانستان توسط این سازمان خبر داد.

به  گزارش  ایلنا    از جمعیت هلال احمر، محمد بابک محمودی با اشاره به رسالت خطیر جمعیت هلال‌احمر در کاهش آلام انسانی و همچنین همسایگی و اشتراک بیش از هزار کیلومتر مرز میان ایران و افغانستان، اظهار کرد: پس از وقوع زلزله اخیر در افغانستان، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران اقدام به ارسال بیش از ۱۰۰ تن اقلام امدادی و معیشتی به این کشور کرده است.

 

وی توضیح داد: این محموله شامل ۵۰ تن اقلام امدادی به صورت هوایی و بیش از ۶۰ تن به صورت زمینی است که در قالب البسه، پوشاک، برنج، حبوبات، پتو و انواع کنسرو به کشور افغانستان ارسال می‌شود.

رئیس سازمان امدادونجات همچنین افزود: بارهای زمینی این کمک‌ها هم‌اکنون در مرز دوغارون استان خراسان رضوی مستقر هستند و محموله‌های هوایی نیز از طریق فرودگاه‌های کشور به افغانستان اعزام می‌شوند. این اقدام با هماهنگی کامل معاونت امور بین‌الملل جمعیت هلال‌احمر صورت گرفته   است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی