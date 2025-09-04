خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان ثبت احوال تاکید کرد؛

اهمیت ثبت به موقع وقایع حیاتی در ارائه آمارهای دقیق جمعیتی

اهمیت ثبت به موقع وقایع حیاتی در ارائه آمارهای دقیق جمعیتی
رئیس سازمان ثبت احوال، با تأکید بر اهمیت ثبت به موقع وقایع حیاتی، آن را عاملی کلیدی در تولید آمارهای دقیق جمعیتی و بهبود برنامه‌ریزی‌های ملی دانست.

به گزارش ایلنا، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، بر لزوم ثبت به موقع وقایع حیاتی در مهلت‌های قانونی تأکید کرد و آن را یکی از ارکان اساسی برنامه‌ریزی کلان جمعیتی و توسعه کشور دانست. 

وی با اشاره به نقش کلیدی اطلاعات جمعیتی در سیاست‌گذاری‌های ملی اظهار داشت: ثبت دقیق و به موقع وقایع ولادت، وفات، ازدواج و طلاق، پایه‌گذار پایگاهی جامع از آمارهای جمعیتی کشور است که مبنای تصمیم‌سازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی قرار می‌گیرد. 

کارگر افزود: مهلت‌های قانونی برای ثبت وقایع حیاتی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که اطلاعات به‌روز و قابل اتکا گردآوری و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و هرگونه تأخیر در ثبت این وقایع، موجب اختلال در تحلیل‌های آماری و کاهش دقت در برنامه‌ریزی‌های کلان می‌شود. 

رئیس سازمان ثبت احوال کشور همچنین به اقدامات مؤثر این سازمان برای بهبود فرآیندهای ثبت وقایع حیاتی اشاره کرد و گفت: با توسعه زیرساخت‌های فناورانه، فرآیند ثبت وقایع حیاتی به صورت الکترونیکی در حال انجام است و هم اکنون گواهی

ولادت بصورت الکترونیک توسط بیمارستانها و زایشگاه‌ها صادر و به ثبت احوال ارسال می‌شود، همچنین اطلاعات وقایع ازدواج و طلاق بصورت الکترونیک از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به پایگاه سازمان ثبت احوال ارسال می‌گردد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور،  وی تصریح کرد: این تحول دیجیتال موجب افزایش سرعت، دقت و امنیت در ثبت اطلاعات شده و علاوه بر تسهیل خدمت‌رسانی به مردم، نقشی اساسی در ارتقاء کیفیت پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور دارد و زمینه‌ساز ارائه آمارهای دقیق‌تر، به‌موقع‌تر و قابل اتکاتری برای تصمیم‌گیران خواهد بود.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
