مخالفت شورا با تبدیل اراضی فرهنگی نیاوران به ۱۳۰۰ واحد مسکونی

به گزارش خبرنگار ایلنا، اراضی مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی در نیاوران، با وجود ثبت قطعی به‌عنوان کاربری فرهنگی، اکنون در آستانه تغییر کاربری قرار گرفته‌اند.

مدیران مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی تصمیم گرفته‌اند زمین‌های فرهنگی نیاوران را به جای گسترش فعالیت‌های علمی و پژوهشی، به ساخت ۱۳۰۰ واحد مسکونی اختصاص دهند؛ حرکتی که تنها به کمرنگ شدن هویت فرهنگی این مجموعه نمی‌انجامد، بلکه پرسش‌های اساسی درباره‌ی نگاه مدیران شهری و فرهنگی تهران را نیز پیش رو می‌گذارد.

«مهدی عباسی» رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در این باره گفت: یک بحثی در خصوص این موضوع شده است، اما ما مخالف این موضوع هستیم. باید پرونده به طور کامل بررسی شود تا در مورد جزئیات آن نظر داد.

