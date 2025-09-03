خبرگزاری کار ایران
English العربیه
همدردی رئیس هلال‌احمر با همتای سودانی در پی رانش زمین در این کشور

رئیس جمعیت هلال‌احمر در پی وقوع رانش زمین در مناطقی از سودان، با ارسالی پیامی‌به رئیس جمعیت هلال‌احمر سودان، ابراز همدری کرد.

به گزارش  ایلنا،  در متن پیام پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر آمده است:

 
جناب آقای صالح عبدالمجید الدوما
 
رئیس محترم جمعیت هلال‌احمر سودان 
 
جناب آقای رئیس،
 
جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب احترام خود را به جنابعالی، کارکنان و داوطلبان محترم جمعیت هلال‌احمر سودان ابلاغ می‌نماید.
 
با اندوه فراوان، از وقوع رانش گستردۀ زمین در منطقۀ کوهستانی جبل‌مره در ایالت دارفور واقع در غرب سودان مطلع شدیم؛ حادثه‌ای که در پی بارش‌های شدید رخ داده و متاسفانه منجر به جان‌باختن شمار زیادی از شهروندان آن کشور شده و به شکلی دلخراش، تمام روستای تارسین را به طور کامل زیر توده‌های گل و سنگ مدفون کرده است. 
 
جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی و جمعیت هلال‌احمر سودان، مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیدگان این فاجعه غم‌انگیز اعلام می‌دارد.
 
در این لحظات دشوار، ما در کنار شما ایستاده‌ایم و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری بشردوستانه، از جمله اعزام تیم‌های امدادی و درمانی در صورت نیاز، اعلام می‌نماییم.
 
با آرزوی سلامتی، توفیق و پایداری برای جنابعالی و تمامی همکاران جمعیت هلال‌احمر سودان در مسیر انجام خدمات ارزشمند بشردوستانه.
 
دکتر پیرحسین کولیوند
 
رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران
انتهای پیام/
