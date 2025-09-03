ماجرای لغو کنسرت شجریان در میدان آزادی

به گزارش ایلنا، «محمدامین توکلی‌زاده» در معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران در یادداشتی نوشت: چهار سال است که گروه بزرگ و متنوعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی و هنری و رسانه‌ای در کنار یکدیگر تلاش می‌کنند تا با برگزاری رویدادهای متنوع در پایتخت، نشاط و شادابی را به مردم هدیه کنند.

این تلاش‌ها در قالب جشن‌های خانوادگی میلیونی در مناسبت‌های ملی و مذهبی نمود پیدا کرده است که در هر یک از آن‌ها، کنسرت‌های خیابانی متعددی با همت هنرمندان برجسته کشور برگزار می‌شود.

این جشن‌های بزرگ، نتیجه ماه‌ها برنامه‌ریزی دقیق و همکاری نهادها، دستگاه‌ها و به‌ویژه گروه‌ها و مجموعه‌های مردمی است. هدف این تلاش‌ها، فراهم آوردن فضایی امن و آرام برای خانواده‌ها است تا بتوانند با توجه به سلایق متنوع خود، از برنامه‌های تدارک‌دیده‌شده بهره‌مند شوند و با شادابی و سلامت به خانه‌های خود بازگردند.

روز دوشنبه (تعطیل رسمی)، یکی از همکاران سابق معاونت اجتماعی طی تماس تلفنی اطلاع داد که قصد برگزاری چند شب کنسرت در میدان آزادی را دارند و اولین برنامه با اجرای جناب آقای همایون شجریان هنرمند عزیز کشورمان در روز جمعه برگزار خواهد شد. او از نیاز به همکاری شهرداری منطقه ۹ سخن گفت. پس از آن، جناب آقای دکتر احمدی، مشاور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز تماس گرفتند و همین درخواست را مطرح کردند. بلافاصله به مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران دستور دادم تا هماهنگی و مساعدت لازم با شهرداری منطقه ۹ انجام شود.

فرض اولیه من و مدیرکل فرهنگی این بود که با توجه به زمان بسیار کم باقیمانده تا روز اجرا، حتما مقدمات قانونی و تمهیدات اجرایی از پیش فراهم شده و فقط ما از آن بی‌اطلاع بوده‌ایم. همچنین، با توجه به اینکه مسئولیت اجرای برنامه بر عهده معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرکار خانم رضایی بود، تصور می‌کردیم برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است. اما چند ساعت بعد مشخص شد که موضوع تازه در صبح روز سه‌شنبه قرار است در شورای تأمین استانداری تهران بررسی و تصمیم‌گیری شود.

هنوز هیچ تصمیم قطعی از سوی استانداری یا فرمانداری تهران اتخاذ نشده بود و به شهرداری تهران اعلام نگردیده بود و رایزنی‌ها عمدتاً در سطح ستادی انجام شده بود، در حالی که بخش‌های اجرایی از جزئیات بی‌اطلاع بودند. به همین دلیل، شهرداری منطقه ۹ به‌درستی منتظر مصوبه شورای تأمین ماند تا بر اساس آن اقدام کند.

روز سه‌شنبه بعداز ظهر، جناب آقای فتاحی، همکار سابق معاونت اجتماعی، مصوبه شورای تأمین استانداری تهران را به‌صورت حضوری به اداره کل فرهنگی شهرداری تهران تحویل دادند و این مصوبه فوراً به شهرداری منطقه ۹ ابلاغ شد.

طبق صورت‌جلسه، شهرداری منطقه موظف بود با توجه به محدودیت زمانی، امکان‌سنجی لازم را انجام دهد و نظر کارشناسی خود را درباره امکان اجرای مراسم در میدان آزادی یا ورزشگاه ۱۲هزار نفری آزادی ارائه کند. پاسخ مکتوب شهرداری منطقه ۹ به استانداری، حاکی از عدم امکان فراهم‌سازی مقدمات اجرایی در میدان آزادی بود البته این نظر تمامی دستگاه‌های اجرایی بود و فقط نظر شهرداری منطقه نبود. از این‌رو، پیشنهاد شد طرح دوم استانداری تهران یعنی ورزشگاه ۱۲هزار نفری آزادی با بلیت رایگان میزبان این رویداد باشد.

در این میان، سرکار خانم بهروز آذر، معاون محترم رئیس‌جمهور، جناب آقای احمدی، مشاور وزیر ارشاد، و چند تن دیگر از مسئولین دولتی با پیگیری‌های کردند که در محیطی صمیمانه و خیرخواهانه در این راستا مشورت‌های انجام شد. همه این عزیزان اذعان داشتند که سرکار خانم رضایی، معاون محترم وزیر، می‌بایست دست‌کم یک ماه پیش جلسات هماهنگی با حضور مجریان و دست‌اندرکاران ابعاد مختلف این رویداد برگزار می‌کردند، اما این موضوع مورد غفلت قرار گرفته و زمان زیادی از دست رفته بود. از سر دلسوزی پیشنهاد کردم برای تأمین شرایط ایمن‌تر و شایسته‌تر، زمان برگزاری برنامه یک هفته به تعویق بیفتد.

در ادامه، یکی از دوستان پیشنهاد داد با سرکار خانم فروزان، تهیه‌کننده جناب آقای شجریان که انسان دغدعه مندی است، گفت‌وگوی مستقیمی داشته باشیم تا شاید راه بهتری برای برگزاری برنامه پیدا شود. این پیشنهاد را پذیرفتم و هرچند مسئولیت اجرا بر عهده ما نبود، از باب دلسوزی و همکاری، گفت‌وگوی طولانی با ایشان داشتم. در این گفت‌وگو، ابتدا از اقدام ملی و میهن‌پرستانه جناب آقای همایون شجریان واقدام بزرگ ایشان برای ایران قدردانی کردم و سپس درباره تمهیدات فنی مانند سیستم صوتی فراگیر و پخش تصاویر در خیابان‌های اطراف مشورت‌هایی ارائه شد.

ایشان به‌درستی اشاره کردند که به گروه هنری گفته شده بود تنها به اجرای هنری تمرکز کنند و زیرساخت‌ها و خدمات بر عهده وزارت ارشاد است. هرچند پیمانکار صوت، تمهیدات خوبی برای محل اصلی اجرا در نظر گرفته بود، اما مشخص بود که تخمینی برای حضور گسترده‌تر تماشاگران یا تمهیدات لازم برای مدیریت جمعیت پیش‌بینی نشده بود.

