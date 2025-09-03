خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها؛

ابلاغ دستورالعمل حفظ کرامت شهروندی و ارتقای مهارت مأموران میدانی شهرداری‌ها

ابلاغ دستورالعمل حفظ کرامت شهروندی و ارتقای مهارت مأموران میدانی شهرداری‌ها
کد خبر : 1681515
لینک کوتاه کپی شد.

معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور، بر ضرورت آموزش هدفمند و نظارت مستمر بر مأموران میدانی شهرداری‌ها تأکید کرد و خواستار اجرای دقیق دستورالعمل «حفظ کرامت شهروندی» شد.

به گزارش ایلنا، مسعود نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در پی انتشار ویدئوی درگیری میان مأموران شهرداری و یکی از شهروندان، در نامه‌ای خطاب به استانداران سراسر کشور دستورالعمل «حفظ کرامت شهروندی و ارتقای مهارت مأموران میدانی شهرداری‌ها» را ابلاغ کرد. 

وی در این نامه با ابراز تأسف از رخداد اخیر و بازتاب گسترده آن در افکار عمومی، بر لزوم رعایت بالاترین استانداردهای اخلاقی، قانونی و انسانی در برخورد با مردم از سوی شهرداری‌ها تأکید کرد. نصرتی خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها به عنوان صف مقدم خدمت‌رسانی شهری، وظیفه دارند ضمن اجرای قانون و حفظ نظم شهری، از هرگونه رفتار خشونت‌آمیز یا واکنش احساسی در مواجهه با شهروندان پرهیز کنند؛ چرا که این رفتارها موجب آسیب به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی خواهد شد. 

معاون عمرانی وزیر کشور همچنین تأکید کرد: شهرداری‌های کشور به ویژه شهرداری‌های هدف باید با برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های منظم و هدفمند برای تمامی مأموران میدانی، آشنایی آنان با قوانین و شیوه‌های برخورد قانونی و محترمانه را تضمین کنند. 

وی بر نظارت مستمر، ارزیابی دقیق عملکرد مأموران و پیشگیری از بروز وقایع مشابه تأکید کرد و خواستار اطمینان از اجرای تمامی اقدامات در چارچوب ضوابط مصوب و با رعایت اصول کرامت انسانی شد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور،رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در پایان این نامه، از استانداران خواسته است ضمن ابلاغ فوری این دستورالعمل به شهرداری‌های تابعه، نسبت به پایش مداوم عملکرد شهرداری‌ها در این زمینه اقدام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی