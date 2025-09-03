به گزارش ایلنا، مسعود نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در پی انتشار ویدئوی درگیری میان مأموران شهرداری و یکی از شهروندان، در نامه‌ای خطاب به استانداران سراسر کشور دستورالعمل «حفظ کرامت شهروندی و ارتقای مهارت مأموران میدانی شهرداری‌ها» را ابلاغ کرد.

وی در این نامه با ابراز تأسف از رخداد اخیر و بازتاب گسترده آن در افکار عمومی، بر لزوم رعایت بالاترین استانداردهای اخلاقی، قانونی و انسانی در برخورد با مردم از سوی شهرداری‌ها تأکید کرد. نصرتی خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها به عنوان صف مقدم خدمت‌رسانی شهری، وظیفه دارند ضمن اجرای قانون و حفظ نظم شهری، از هرگونه رفتار خشونت‌آمیز یا واکنش احساسی در مواجهه با شهروندان پرهیز کنند؛ چرا که این رفتارها موجب آسیب به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی خواهد شد.

معاون عمرانی وزیر کشور همچنین تأکید کرد: شهرداری‌های کشور به ویژه شهرداری‌های هدف باید با برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های منظم و هدفمند برای تمامی مأموران میدانی، آشنایی آنان با قوانین و شیوه‌های برخورد قانونی و محترمانه را تضمین کنند.

وی بر نظارت مستمر، ارزیابی دقیق عملکرد مأموران و پیشگیری از بروز وقایع مشابه تأکید کرد و خواستار اطمینان از اجرای تمامی اقدامات در چارچوب ضوابط مصوب و با رعایت اصول کرامت انسانی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور،رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در پایان این نامه، از استانداران خواسته است ضمن ابلاغ فوری این دستورالعمل به شهرداری‌های تابعه، نسبت به پایش مداوم عملکرد شهرداری‌ها در این زمینه اقدام کنند.

