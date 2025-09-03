خبرگزاری کار ایران
ارسال کمک‌های بشردوستانه ایران برای زلزله‌زدگان افغانستان

کد خبر : 1681423
در پی وقوع زمین‌لرزه شدید در شرق افغانستان که منجر به خسارات سنگین مالی و جانی و آوارگی صدها خانواده شده است، جمعیت هلال‌احمر ایران در راستای وظایف انسانی و اصول بنیادین بشردوستانه خود، ارسال کمک‌های فوری و ضروری به مناطق آسیب‌دیده را آغاز کرد.

به گزارش ایلنا، راضیه عالیشوندی معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر از اعزام کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان خبر داد و اظهار داشت: جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصول بشردوستانه و وظایف انسانی خود، پس از وقوع زمین‌لرزه اخیر در شرق افغانستان که خسارت‌های سنگین و آسیب‌های جدی به خانواده‌ها و ساکنان منطقه وارد کرده است، اقدام به تدارک و ارسال کمک‌های فوری کرده است.

رییس جمعیت هلال‌احمر افغانستان در نامه‌ای رسمی در پاسخ به نامه رییس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ،ضمن قدردانی از همدردی ملت ایران، بر نیاز فوری حادثه‌دیدگان به مواد غذایی و اقلام زیستی تأکید کرده است. در پاسخ به این درخواست، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران محموله‌ای شامل مواد غذایی، اقلام زیستی و سایر نیازهای ضروری را آماده و فرآیند ارسال آن به افغانستان آغاز شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر؛ جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار ملت‌های آسیب‌دیده از بلایای طبیعی قرار داشته و با اعزام کمک‌های امدادی و انسانی تلاش می‌کند تا بخشی از رنج‌ها و آلام آسیب‌دیدگان کاهش یابد.

انتهای پیام/
