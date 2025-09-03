سازمان هواشناسی اعلام کرد:
پیشبینی وضعیت آب و هوای کشور تا آخر هفته
سازمان هواشناسی طی سه روز آینده برای استان آذربایجان غربی و سه استان واقع در جنوب شرق کشور رگبار باران و رعد و برق پیشبینی کرد.
به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، در سه روز آینده در ساعات بعد از ظهر در جنوب استانهای سیستان و بلوچستان، فارس، ارتفاعات مرکزی و جنوب کرمان، برخی نقاط هرمزگان و شمال آذربایجان غربی، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیش بینی میشود.
همچنین تا روز جمعه در برخی نقاط استانهای ساحلی خزر و اردبیل بارش پراکنده و روزهای پنجشبه و جمعه کاهش نسبی دما در این نواحی پیش بینی میشود.
از جمعه تا یکشنبه در شرق کشور به ویژه منطقه زابل در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک رخ خواهد داد.
پنجشنبه و جمعه دریای خزر مواج است.
امروز آسمان تهران صاف و در بعدازظهر همراه با افزایش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۵ و کمینه دمای آن به ۲۴ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.