سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

پیش‌بینی وضعیت آب و هوای کشور تا آخر هفته

سازمان هواشناسی طی سه روز آینده برای استان آذربایجان غربی و سه استان واقع در جنوب شرق کشور رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی کرد.

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، در سه روز آینده در ساعات بعد از ظهر در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس، ارتفاعات مرکزی و جنوب کرمان، برخی نقاط هرمزگان و شمال آذربایجان غربی، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیش بینی می‌شود.

همچنین تا روز جمعه در برخی نقاط استان‌های ساحلی خزر و اردبیل بارش پراکنده و روزهای پنجشبه و جمعه کاهش نسبی دما در این نواحی پیش بینی می‌شود.

از جمعه تا یکشنبه در شرق کشور به ویژه منطقه زابل در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک رخ خواهد داد.

پنجشنبه و جمعه دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران صاف و در بعدازظهر همراه با افزایش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۵ و کمینه دمای آن به ۲۴ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.

