به گزارش ایلنا، مراسم معارفه معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر صبح امروز در این ستاد برگزار شد. حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در این مراسم ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز آغاز امامت امام زمان (عج)، به اوضاع و احوال جهان و منطقه اشاره و اظهار کرد: امید شیعیان در این روزها به صورت اضطراری به عنایت امام زمان (عج) است و ان‌شاءالله مسیر و تحولات به سمت عدالت پیش برود.

وی با اشاره به جلسه معارفه امروز و قدردانی از زحمات دکتر زنگانه؛ معاون پیشین پیشگیری و درمان ستاد، اظهار کرد: جلسه امروز صرفاً جلسه معارفه نیست و دیداری با کارکنان مرتبط در این حوزه نیز است.

ذوالفقاری به حضور دکتر یاوری به عنوان معاون جدید پیشگیری و درمان ستاد اشاره کرد و ادامه داد: ایشان پیش از این نیز در سمت‌های مختلف در ستاد مبارزه با موادمخدر فعالیت داشته‌اند و امیداوارم با حضور دکتر یاوری دغدغه‌ها در حوزه پیشگیری از اعتیاد حل شود.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تصریح کرد: ما در هر سمتی که منصوب می‌شویم نخست باید وضع موجود را بسنجیم و آسیب‌ها، تجارب داخلی و بیرونی را نیز مدنظر قرار دهیم.

وی در ادامه به طرح تحول درمان اشاره و بیان کرد: دکتر پزشکیان طرح تحول درمان را تصویب کردند و ما به دنبال این هستیم که درباره این طرح هم‌مفهوم و هم‌نظر شویم. ذوالفقاری با طرح این پرسش که این طرح چه اهدافی را دنبال می‌کند، گفت: مباحث نظری به عنوان پشتوانه کار خیلی خوب است اما زمانی که نتوانیم مباحث نظری را به طوری تنظیم کنیم که قابلیت اجرا داشته باشد، بی‌فایده است.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر متذکر شد: درباره طرح تحول درمان از دوستان خواستم که به نحوی نظر دهند که با بهره‌گیری از مجموعه نظرات بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.

وی با ابراز خرسندی از هم‌مفهومی ایجاد شده در طرح تحول درمان، گفت: باید ببینیم این طرح شامل چه مواردی است، نخستین موضوع این است که معتادان بر اساس یک شاخص سطح‌بندی یا به مثابه زمان کرونا رنگ‌بندی شوند.

ذوالفقاری افزود: چهار سطح در این طرح مدنظر است، نخست افراد در معرض اعتیاد، سطح دوم معتادان قابل درمان، سطح سوم معتادان قابل نگهداری و سطح بعدی شامل معتادانی است که مقرر شده مصرف آن‌ها مدیریت شود.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ضمن تشریح مواردی که شامل سطح آخر (مدیریت مصرف)، عنوان کرد: مثلا معتادی که اعتیاد به شیشه و هروئین یا همزمان چند ماده مخدر دیگر دارد، سال‌ها مصرف‌کننده موادمخدر است و از لحاظ جسمی و روحی نیز مشکل دارد، اصلاً در ماده ۱۶ نیز درمان نخواهد شد؛ این فرد در زمره افرادی قرار می‌گیرد که باید مصرفشان مدیریت شوند.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: در صورت مشخص شدن این سطح‌بندی، سپس می‌توانیم بگوییم چه اقداماتی در وهله بعد باید صورت گیرد.

ذوالفقاری عنوان کرد: در مرحله بعد درخصوص این طرح، بحث آمایش مطرح می‌شود، باید آمایش به طور صحیحی صورت گیرد و کل کشور پوشش داده شود، سپس چرخه داور، تأمین آن، تعریف فرآیند، عدم نشت آن، عمل و اقدام باید مشخص شود یعنی باید تعیین شود چه کسی چه کاری باید انجام دهد.

وی با تأکید بر اینکه باید در طرح‌نویسی یا دستورالعمل‌نویسی به طور مشخص اقدامات پیش‌رو مشخص شود، به قوانین مربوط به نگهداری افراد بی‌سرپناه نیز اشاره و بیان کرد: اگر می‌گوییم شهرداری‌ها این موضوع را انجام دهند دلیل دارد، برابر قانون شهرداری باید هر بی‌سرپناهی را در گرم‌خانه یا جای دیگر نگهداری کنند، اکنون هفت استان اصلاً مرکز ماده ۱۶ ندارند و برخی از شهرستان‌ها درخصوص‌عدم جمع‌آوری معتادان متجاهر در شهرشان گلایه‌مند هستند، شهرداری در این رابطه مکلف است که برای افراد بی‌سرپناه، ولگرد و بعضاً معتاد، سرپناه ایجاد کند و اگر به طور مثال در یک شهر، ۳۰ سرپناه دارند تعدادی را به طور مشخص برای معتادان تشخیص دهند.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه با طرح مدیریت مصرف، به نوعی می‌توان مراکز ماده ۱۶ را با ماده ۱۵ پیوند داد، به بحث تأمین نیاز شرکت‌های داروسازی به موادمخدر نیز اشاره کرد و گفت: در این رابطه دو راه وجود دارد، یا باید واردات داشته باشیم یا بحث کشت را دنبال کنیم. وزارت بهداشت باید میزان مورد نیاز خود به داروهای مخدر را اعلام کند سپس در صورت تأیید بحث کشت، وزارت کشاورزی نیز موارد مدنظر اعم از مساحت مورد نظر، مناطق مورد کشت و … را تعیین کند.

وی تأکید کرد: تمام طرح‌ها اعم از طرح کشت مجاز، سامانه اطلاعات ملی کشور، تحول در پیشگیری، تحول در مشارکت‌های مردمی، اصلاح ساختار و … باید ذیل برنامه و طرح ملی قرار گیرند و طرح ملی باید در تمام حوزه‌ها سایه بیفکند.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ او متذکر شد: در حوزه پیشگیری از اعتیاد ظرفیت بالایی در کشور وجود دارد اما این ظرفیت‌ها نیاز به سازماندهی دارند و ساماندهی صورت گرفته نیز باید در راستا و همسو با اولویت‌های ستاد باشد.

انتهای پیام/