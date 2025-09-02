رانندگی کودک ۱۲ ساله با خودرو سواری

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ «عزیزالله دستوار» رئیس پلیس راهور استان یزد، گفت: ماموران پلیس راهور شهرستان بافق هنگام گشت زنی در خیابان «چهارده معصوم» یک دستگاه ۲۰۶ را به رانندگی یک کودک متوقف کردند.

وی ادامه داد: با بررسی ماموران پلیس، مشخص شد که راننده خودرو یک پسر ۱۲ساله است که برای تفریح اقدام به رانندگی با خودروی والدینش کرده است.

رئیس پلیس راهور استان یزد افزود: خودرو توقیف و والدین این کودک به مراجع قانونی معرفی شدند.

