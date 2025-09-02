رانندگی کودک ۱۲ ساله با خودرو سواری
خودرو سواری پژو ۲۰۶ به رانندگی یک پسر بچه ۱۲ساله در شهرستان بافق توقیف شد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ «عزیزالله دستوار» رئیس پلیس راهور استان یزد، گفت: ماموران پلیس راهور شهرستان بافق هنگام گشت زنی در خیابان «چهارده معصوم» یک دستگاه ۲۰۶ را به رانندگی یک کودک متوقف کردند.
وی ادامه داد: با بررسی ماموران پلیس، مشخص شد که راننده خودرو یک پسر ۱۲ساله است که برای تفریح اقدام به رانندگی با خودروی والدینش کرده است.
رئیس پلیس راهور استان یزد افزود: خودرو توقیف و والدین این کودک به مراجع قانونی معرفی شدند.