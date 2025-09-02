هشدار درباره حمل نادرست داروها در سفر
کارشناس دفتر پایش فراوردههای سلامت سازمان غذا و دارو درباره نگهداری داروها در خودرو هشدار داد و گفت: قرار دادن دارو در معرض تابش مستقیم نور خورشید، روی داشبورد یا در صندوق عقب، میتواند باعث کاهش اثر بخشی یا فساد دارویی شود.
به گزارش ایلنا، ندا کاظمینیا با اشاره به اهمیت مصرف صحیح داروها تصریح کرد: بیماران باید از مصرف داروهایی نظیر آرامبخشها، داروهای کدئیندار، آنتیهیستامینها و داروهای خوابآور بهویژه پیش از رانندگی یا در حین انجام فعالیتهایی که نیازمند تمرکز و هوشیاری بالاست، خودداری کنند؛ چرا که این داروها موجب کاهش سطح هوشیاری و افزایش خطر حوادث میشوند.
وی همچنین اظهار داشت: نگهداری داروها در داخل خودرو، بهویژه در معرض تابش مستقیم نور خورشید مانند پشت شیشه، داشبورد یا صندوق عقب، ممکن است موجب کاهش اثربخشی یا فساد دارویی گردد. داروهایی که نیاز به نگهداری در شرایط خنک دارند، باید در کیسههای عایق حرارتی مخصوص داروهای یخچالی یا به همراه یخ خشک حمل شوند.
بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، کارشناس دفتر پایش فراوردههای سلامت سازمان غذا و دارو تاکید کرد: بیماران دیابتی نیز باید علاوه بر داروهای مصرفی و انسولین، دستگاه سنجش قند خون (گلوکومتر) را به همراه داشته باشند تا بتوانند مدیریت بهینه بیماری خود را در شرایط سفر فراهم کنند.
کاظمینیا بیان کرد: همراه داشتن داروهای حاوی مواد مخدر یا روانگردان از جمله داروهای کدئیندار، مورفیندار، داروهای آرامبخش و خوابآور حتی به مقدار محدود، ممنوع است و میتواند منجر به بروز مشکلات حقوقی برای مسافران شود. همچنین توصیه میشود از حمل داروهای گیاهی ناشناخته یا مشکوک به ترکیبات غیرمجاز نیز اجتناب گردد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: رعایت این توصیهها و آگاهی از مقررات، نقش مهمی در حفظ سلامت و آسودگی مسافران ایفا میکند.