در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد:

فرد حادثه دیده در خط یک مترو تهران به مرکز درمانی منتقل شد

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران درباره فرد حادثه دیده در خط یک مترو، گفت: فرد حادثه دیده به عوامل اورژانس تهران تحویل داده شد و به مرکز درمانی منتقل شد.

به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه، صبح امروز (سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴) در پی حادثه ورود غیرمجاز به محدوده حرکت قطارها در ایستگاه امام خمینی (ره) که موجب توقف و تأخیر در حرکت قطار شماره ۵۰۶ و اختلال در خدمات‌رسانی شده بود، با حضور و اقدام عوامل امداد و ایمنی، فرد حادثه‌دیده از حریم ریلی خارج و مسیر ریلی ایمن‌سازی شد. 

بر این اساس، از ساعت ۰۶:۴۴ حرکت قطارها در خط یک به حالت عادی بازگشته و سیر قطارها طبق برنامه در حال انجام است. 

هادی زند، مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره فرد حادثه دیده، توضیح داد: فرد حادثه دیده  به عوامل اورژانس تهران  تحویل داده شد و به مرکز درمانی منتقل شد. 

