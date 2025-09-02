دیدار معاون وزیر دادگستری با سفیر افغانستان؛
محکومان افغانستانی به کشور خود منتقل میشوند
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری با سرپرست سفارت افغانستان در راستای انتقال محکومان افغانستانی به کشورشان دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا از وزارت دادگستری، عسکر جلالیان در دیدار با سرپرست سفارت افغانستان در تهران، با یادآوری روابط عمیق تاریخی و فرهنگی دو ملت ایران و افغانستان، بر تقویت روابط با لحاظ حسن همجواری، حفظ کرامت انسانی مهاجرین همچنین جلوگیری از توطئه دشمنان تاکید کرد.
سرپرست سفارت افغانستان نیز در این دیدار با اشاره به دفاع غیورانه ملت و دولت ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی، گفت: افغانستان در کنار جمهوری اسلامی ایران ایستاده و امنیت ایران را جزئی از امنیت افغانستان میداند که باید از آن پاسداری کرد.
فضل محمد حقانی با قدردانی از اقدامات صورت گرفته در انتقال محکومان افغانستانی که در ندامتگاههای ایران در حال تحمل کیفر حبس هستند، خواستار از سرگیری انتقال این افراد شد و گفت: از سرگیری انتقال زندانیان افغانستانی گامی مهم در اجرای موافقتنامه انتقال محکومین میان دو کشور است که بیش از یک دهه از امضای آن میگذرد.
براساس این گزارش، طرفین در این دیدار بر پیگیری و تداوم همکاریهای فنی برای تسهیل انتقال زندانیان تاکید کردند.