«جناب آقای شیخ الحدیث شهاب‌الدین دلاور

رئیس محترم جمعیت هلال‌احمر افغانی

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب احترام خود را به جنابعالی، کارکنان و داوطلبان محترم جمعیت هلال‌احمر افغانی ابلاغ می‌نماید.

با اندوه فراوان، از وقوع زلزله مهیب در ولایت‌های ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان در شرق افغانستان مطلع شدیم که این زلزله متأسفانه به جان باختن شمار زیادی از شهروندان آن کشور و همچنین مصدومیت ده‌ها نفر دیگر انجامیده است.

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی و جمعیت هلال‌احمر افغانی در غم از دست دادن جان با ارزش قربانیان، مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیدگان این فاجعه غم‌انگیز اعلام می‌دارد.

در این لحظات دشوار، ما در کنار شما ایستاده‌ایم و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری بشردوستانه، از جمله اعزام تیم‌های امدادی و درمانی در صورت نیاز، اعلام می‌نماییم.

با آرزوی سلامتی، توفیق و پایداری برای جنابعالی و تمامی همکاران جمعیت هلال‌احمر افغانی در مسیر انجام خدمات ارزشمند بشردوستانه.»