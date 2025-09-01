وی با اشاره به فرایند اجرایی احداث شهر طلا در جنوب تهران جهت انتقال کارگاههای طلاسازی منطقه ۱۲ تهران، گفت: مجوزهای شورای برنامه ریزی استانداری تهران در این خصوص اخذ شده است تا با سرمایه گذاری ۲۵ همتی بخش خصوصی، اتفاقی بزرگ در ساماندهی یکی از رسته های شغلی مزاحم پایتخت رقم بخورد.

به گفته مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع مشاغل شهر تهران، شکایت های متعدد شهروندان در خصوص واحدهای طلاسازی به ۱۳۷ واصل شده و در اجرای بند ۲٠ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، انتقال واحدهای طلاسازی دنبال می شود.

ابلاغ ۱۲۳ شکایت مزاحمت واحدهای طلاسازی

نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا و جواهر شهر تهران در این نشست با شکایت های فعالیت کارگاه های طلاسازی و ضرورت انتقال کارگاه‌ها گفت: ۱۲۳ شکایت شهروندی به واحدها ابلاغ شده است و درصدد هستیم در فضایی به وسعت ۱۱۰ هزار مترمربع با بیش از ۲۰۰۰ واحد صنفی، کارگاه‌ها منتقل شوند.

وی با بیان اینکه بیش از ۱٠ سال است که در خصوص انتقال کارگاههای طلاسازی بحث و رایزنی شده است، افزود: فضاهای مختلفی در مناطق ۱۲، ۱۴ و ۱۵ تهران در سال های گذشته معرفی شده بود که به جمع بندی نهایی نرسید و امیدواریم با همکاری شهرداری تهران، دستگاه‌های امنیتی، اداره صمت و... این بار در منطقه ۱۹ تهران شاهد اجرایی شدن پروژه شهر طلا باشیم.

بررسی الزامات امنیتی شهر طلا در فرمانداری تهران

در این نشست، مرتضی دشتی، سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران نیز با بیان اینکه الزامات امنیتی انتقال واحدهای طلاسازی در فرمانداری تهران در حال بررسی است، ابراز امیدواری کرد که به زودی، مجوز امنیتی انتقال کارگاه‌ها صادر شود.

حسن میرزایی، معاون اداره کل صمت استان تهران نیز در این نشست با اشاره به آمادگی این سازمان جهت انتقال کارگاههای طلاسازی، گفت: معتقدیم ایجاد شهر طلا در جنوب تهران فرصت‌های تازه‌ای در شکوفایی صنعت طلا و جواهر کشور ایجاد خواهد کرد.

براساس گزارش روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران، در این نشست، فعالان صنف طلاسازی شهر تهران به بیان خواسته ها و دغدغه های خود در موضوع انتقال کارگاههای طلاسازی و ایجاد بسترهای مناسب در این خصوص پرداختند.