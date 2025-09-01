استفاده از میراث غنی ایرانی در تعلیم و تربیت کودکان ضروری است

به گزارش ایلنا از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در جمع رئیس و کارکنان سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، با اشاره به اهمیت سازمان ملی تعلیم و تربیت، افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ایجاد هرگونه همکاری بین‌دستگاهی با سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک آمادگی همکاری دارد.

وی اظهار کرد::رسالت این سازمان مدیریت و تعالی اساسی‌ترین و بنیادین‌ترین حوزه در نظام آموزش و تربیت کشور است.

وی اظهار کرد: عملکرد مطلوب این سازمان منجر به جلوگیری از آسیب‌ها و بحران‌های بزرگی در آینده خواهد شد.

خسروپناه با اشاره به تنوع مهارت‌های مورد نیاز نوآموزان، ادامه داد: برخی از مهارت‌ها باید به صورت تجربی و برخی دیگر باید از آموزه‌های دینی دریافت شوند. مهارت‌هایی که آموزش آنها به نوآموزان و کودکان می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری از مشکلات و چالش‌های آینده آنان در همه زمینه‌ها داشته باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریشه انواع تربیت را تربیت عقلانی دانست و تصریح کرد: تربیت عقلانی تحت عنوان فلسفه برای کودکان مطرح است و به دنبال توانمندی آنان در مهارت‌هایی مانند استدلال، استنتاج و منطق است. هدفی که با مثال، قصه و بازی باید محقق شود.

خسروپناه با بیان اینکه مهم‌ترین تفکرات فلسفی را می‌توان در قالب قصه به کودکان انتقال داد، یادآور شد: فرهنگ و تمدن ایرانی از قصه‌های حکمت‌آموز غنی است؛ قصه‌هایی از شیخ اشراق، عطار، ابن‌سینا، سعدی، مولانا و دیگر بزرگان عرفان و فلسفه که در باطن قصه‌ها، حکمت و خردورزی در زندگی را متذکر شده‌اند. این ظرفیت غنی باید در ارتقای بُعد معنوی و فکری کودکان به کار گرفته شود.

وی راه‌اندازی سازمان تعلیم و تربیت کودک را یک اقدام حکیمانه در سیستم و نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و با اشاره به ضرورت هم‌افزایی و همکاری نهادها و دستگاه‌های دیگر برای تحقق اهداف این سازمان خاطرنشان کرد: سازمان‌هایی مانند بهزیستی و دیگر نهادها و دستگاه‌هایی که به نوعی می‌توانند ظرفیت‌های خود را در مسیر تحقق اهداف سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به کار بگیرند، باید بالاترین همکاری و هم‌افزایی را با این سازمان داشته باشند. در این بین، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز برای ایجاد هرگونه همکاری بین‌دستگاهی با سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک آمادگی همکاری دارد.

خسروپناه با اشاره به دستاوردهای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در دوره مدیریت جدید، اظهار داشت: در این دوره با مدیریت جناب آقای شیخ‌‎الاسلام، این سازمان مسیر تکامل و کاربردی و کارکردی خود را با سرعت و قدرت بیشتری طی کرد و به اندازه چند سال فعالیت مداوم، دستاورد و موفقیت به دست آورد که یکی از بهترین نمونه‌های آن ایجاد ساختار متناظر استانی سازمان بود. اقدامی که توانست دغدغه‌مندی نسبت به این حوزه را در سراسر کشور توسعه دهد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: خوشبختانه آموزش و پرورش و حوزه تعلیم و تربیت دغدغه اصلی شخص رئیس جمهور است؛ به طوری که ایشان شخصاً در بیش از ۵۰ جلسه مرتبط با این حوزه‌ها حضور داشته است. از طرف دیگر، وزیر آموزش و پرورش نیز فردی خلاق، دغدغه‌مند و از جنس آموزش و پرورش است. همین موارد ظرفیت بسیار منحصربه‌فردی را برای تعالی زیست‌بوم ایجاد کرده است. علاوه بر این موارد، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این حوزه مسئله‌‎مندی جدی و نگاه ویژه دارد.

خسروپناه تاکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی از هیچ کمکی به سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک دریغ نخواهد کرد و باور دارد می‌توان با عقل جمعی و پشتوانه فکری، زمینه را به بهترین شکل برای خدمات‌دهی به نوآموزان که آینده‌سازان کشور هستند، فراهم کرد.

وی برگزاری جلسات مستمر بین سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و شورای عالی انقلاب فرهنگی را امر ضروری دانست و گفت: در این جلسات باید مسائل به صورت موردی و کاربردی مطرح و راهکارهای علمی برای حل آنها تمهید شود.

انتهای پیام/