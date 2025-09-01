کودکان بازمانده از تحصیل جزو دغدغه های دولت است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، پریسا علیلو عصر یکشنبه افزود: دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران با همکاری نهادهای حمایتی، خیریه‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد، ماموریت یافته تا در قالب پویش ملی حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل، زمینه تامین نوشت‌افزار، البسه و سایر ملزومات آموزشی دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌برخوردار را فراهم کند.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده که تامین نیازهای اولیه آموزشی از جمله پوشاک و لوازم‌التحریر، نقش مهمی در تداوم تحصیل کودکان و ایجاد انگیزه در خانواده‌ها دارد.

علیلو اظهار کرد: مقرر شده ظرفیت‌ها و منابع خیرین در استان تهران به صورت هدفمند و سازمان‌یافته از طریق شبکه توزیع این پویش به دست دانش‌آموزان نیازمند برسد تا مانع جدی در مسیر آموزش آنان باقی نماند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران همچنین گفت: در سطح ملی، تامین و توزیع یک میلیون بسته نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان مناطق محروم هدف‌گذاری شده و استان تهران نیز سهم قابل توجهی در این فرایند خواهد داشت.

وی تاکید کرد: این اقدام علاوه بر بعد حمایتی، نمادی از عزم مشترک دولت، نهادهای مدنی و خیرین برای تضمین آینده نسل جدید و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی است.

علیلو یادآور شد: رویکرد شبکه‌سازی میان نهادهای دولتی و مردمی، می‌تواند الگویی پایدار در مدیریت مسائل اجتماعی باشد.

به گفته وی، دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران در این چارچوب نه تنها به عنوان مجری، بلکه به عنوان هماهنگ‌کننده ظرفیت‌ها و حلقه وصل میان خیرین، نهادهای حمایتی و خانواده‌های نیازمند ایفای نقش خواهد کرد.

علیلو اضافه کرد: اگرچه چالش‌های اقتصادی، فشارهای معیشتی و نابرابری‌های اجتماعی تهدیدی جدی برای استمرار تحصیل دانش‌آموزان است اما با اقدامات این‌چنینی می‌توان زمینه‌ای فراهم کند تا هیچ کودک مستعدی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازنماند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران افزود: بی‌تردید سرمایه‌گذاری در آموزش و تربیت آینده‌ سازان، تضمین‌کننده پیشرفت کشور در سال‌های پیش‌رو خواهد بود.

