به گزارش ایلنا، حسین مطلبی‌نژاد معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری تهران امروز (یکشنبه) در این نشست با قدردانی از اقدامات دستگاههای نظارتی از جمله اداره بازرسی فرمانداری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، جهاد کشاورزی، بازرسی اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی در زمینه نظارت بر واحدهای نانوایی، بر تداوم نظارت جدی و مستمر بر رعایت نرخ مصوب نان و نکات بهداشتی تاکید کرد.