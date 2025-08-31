لزوم توسعه اورژانس اجتماعی در همه شهرهای کشور

به گزارش ایلنا، مراسم بیست‌وششمین سالگرد تأسیس اورژانس اجتماعی، صبح امروز (۹شهریور) با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس سازمان بهزیستی کشور، معاون وزیر کشور، معاونان اسبق و فعلی سازمان بهزیستی و جمعی از مسئولان و بنیانگذاران این نهاد برگزار شد.

زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در این مراسم با اشاره به اثرگذاری چشمگیر مداخلات اورژانس اجتماعی در کاهش آسیب‌ها، اظهار داشت: مداخلات این مجموعه در موضوع خودکشی در ۶۵ درصد موارد موثر بوده و موجب پشیمانی از انجام خودکشی شده است که دستاوردی ارزشمند محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: اورژانس اجتماعی در پیشگیری و کاهش بحران‌های فردی و اجتماعی تا آن میزان کارآمد و موثر بوده است که توجه به این مجموعه و توسعه آن، توسط قانونگذار در تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه کشور گنجانده شده است.

بهروزآذر در ادامه با تشریح اقسام مختلف خشونت گفت: خشونت در دو نوع خشونت نسبت به خود و خشونت نسبت به دیگران رخ می‌دهد. خودکشی نمادی از بالاترین سطح خشونت علیه خود به شمار می‌رود و قتل یا خشونت‌های خانگی نیز مصادیق خشونت علیه دیگران هستند.

معاون رییس‌جمهور با اشاره به موضوع همسرآزاری افزود: در سال گذشته، هم همسرآزاری نسبت به مردان داسته‌ایم و هم همسرآزاری نسبت به زنان. البته آمارها نشان می‌دهد میزان همسرآزاری نسبت به زنان، ۳۰ برابر همسرآزاری نسبت به مردان است. از سویی، در ۵ استان کشور نیز میزان همسرآزاری میان زنان و مردان هر دو بالا بوده که این موضوع بیانگر ضعف در مهارت‌های گفت‌وگو، حل تعارض و کنترل خشم است.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه بخشی از اعمال خشونت‌ها از طریق ارتقای مهارت‌های زندگی و اصلاح نگرش و رفتار در ارتباطات خانوادگی و اجتماعی قابل پیشگیری است، گفت: بخش دیگری از این آسیب‌ها نیز تنها با تصویب و اجرای قوانین بازدارنده مهار می‌شود.

وی بر ضرورت مشارکت مؤثر سازمان های مردم‌نهاد و همه ارکان جامعه در پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود: دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی باید در کنار هم مسائل را شناسایی کرده و راهکارهای مناسب ارائه دهند. در این صورت می‌توان بسیاری از مشکلات را حتی بدون نیاز به مداخله اورژانس اجتماعی، در سطح خانواده حل‌وفصل کرد.

بهروزآذر با اشاره به جایگاه ارزشمند اورژانس اجتماعی در نظام خدمات اجتماعی و لزوم توسعه آن در همه شهرهای کشور، خاطرنشان کرد: ضروری است این نهاد به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی معرفی شود.

در پایان این مراسم از مدیران اسبق سازمان بهزیستی، وزارت کشور، پلیس اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه که در شکل‌گیری اورژانس اجتماعی طی ۲۶ سال گذشته نقش‌آفرین بوده‌اند، همچنین تعدادی از مدیران مراکز اورژانس اجتماعی در سراسر کشور تقدیر شد.

