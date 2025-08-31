خبرگزاری کار ایران
ذوالفقاری:

ملت غیور ایران در دفاع از تمامیت ارضی کشور هم‌نظر هستند

کد خبر : 1680473
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: علی‌رغم تمام مسائل، گله‌مندی‌ها و نارسایی‌ها، مردم ما در دفاع از تمامیت ارضی کشور، حمایت از حاکمیت و تمامی ارکان جامعه هم‌نظر هستند.

به گزارش ایلنا، حسین ذوالفقاری در مراسم گرامیداشت هفته دولت که در این ستاد برگزار شد، ضمن تبریک این هفته به دولت‌مردان و همکاران خدوم ستاد و خیرمقدم به میهمان این مراسم، حجت‌الاسلام خسروپناه؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به شرایط کنونی کشور اشاره کرد و گفت: همه ما شاهد اتفاقات گذشته، از جمله وقایع جنگ ۱۲ روزه بودیم و تحولات کنونی را نیز دنبال می‌کنیم.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه افزود: جنگ اخیر، درگیری بین ایران، رژیم خبیث صهیونیستی و حامیان آن بود که با رشادت و جان‌فشانی جوانان این مرز و بوم، منجر به درخواست آتش‌بس از سوی رژیم صهیونی شد.

ذوالفقاری همچنین به رفتارهای متناقض جهانی اشاره کرد و گفت: امروز مسئله حقوق‌بشر و حق و حقوق کشورها و هم‌اکنون نیز بحث بازرسی‌ها مطرح شده است درحالیکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وظایف خود به درستی عمل نکرده و در پی جلب رضایت استکبار جهانی است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین شاهد تحرکات دشمنان در عراق و منطقه هستیم که همه این موضوعات نشان‌دهنده نقشه شومی است که برای کل منطقه دارند و پیچیدگی‌های آن بسیار زیاد است لذا می‌طلبد که همگان هوشیاری لازم را برای مقابله با این اقدامات شوم داشته باشیم.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تأکید کرد: در هر شغل و جایگاهی که هستیم، باید نسبت به شرایط موجود آگاهی بیشتری پیدا کنیم و نقش خود را در این مقطع زمانی بشناسیم.

ذوالفقاری به یادآوری اقدامات برخی از افراد پرداخت که در درگیری ۱۲ روزه با آب معدنی یا دسته‌گل از نیروهای ایست و بازرسی پذیرایی کردند و گفت: این اقدام نشان‌دهنده وحدت و انسجام موجود در کشور است. علی‌رغم تمام مسائل، گله‌مندی‌ها و نارسایی‌ها، مردم ما در دفاع از تمامیت ارضی کشور، حمایت از حاکمیت و تمامی ارکان جامعه هم‌نظر هستند.

