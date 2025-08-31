آغاز طرح ساماندهی ۲۵٠ دستفروش محور ۱۵ خرداد

به گزارش ایلنا، مجتبی اقوامی پناه با بیان اینکه این طرح با مشارکت منطقه ۱۲ شهرداری تهران، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل، نیروی انتظامی و قضایی اجرایی می شود، گفت: در آستانه سال تحصیلی شاهد افزایش سدمعبر و مشکلات شهروندان در تردد معابر بازار بزرگ تهران مواجه هستیم که فضاهایی جهت انتقال و ساماندهی دستفروشان پیش بینی شده است.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران اظهار کرد: حدود ۲۵٠ دستفروش در محدوده محور ۱۵ خرداد ساماندهی می‌شوند تا مشکلات ترددی، اجتماعی و زیست محیطی این منطقه کاهش یابد.

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، به گفته وی، شهرداری تهران به دنبال برخوردهای ایجابی در ساماندهی دستفروشان پایتخت است و در محدوده بازار تهران نیز رعایت کرامت انسانی و برهم نخوردن شرایط کسبی دستفروشان مورد تأکید است.

