آغاز طرح ساماندهی ۲۵٠ دستفروش محور ۱۵ خرداد

مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از آغاز اجرای طرح ساماندهی دستفروشان در محور ۱۵ خرداد در منطقه ۱۲ پایتخت خبر داد.

به گزارش ایلنا، مجتبی اقوامی پناه با بیان اینکه این طرح با مشارکت منطقه ۱۲ شهرداری تهران، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل، نیروی انتظامی و قضایی اجرایی می شود، گفت: در آستانه سال تحصیلی شاهد افزایش سدمعبر و مشکلات شهروندان در تردد معابر بازار بزرگ تهران مواجه هستیم که فضاهایی جهت انتقال و ساماندهی دستفروشان پیش بینی شده است.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران اظهار کرد: حدود ۲۵٠ دستفروش در محدوده محور ۱۵ خرداد ساماندهی می‌شوند تا مشکلات ترددی، اجتماعی و زیست محیطی این منطقه کاهش یابد.

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، به گفته وی، شهرداری تهران به دنبال برخوردهای ایجابی در ساماندهی دستفروشان پایتخت است و در محدوده بازار تهران نیز رعایت کرامت انسانی و برهم نخوردن شرایط کسبی دستفروشان مورد تأکید است.

