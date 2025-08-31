خبرگزاری کار ایران
موادفروش محله خاوران تهران دستگیر شد

موادفروش محله خاوران تهران دستگیر شد
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت از دستگیری مواد فروش محله خاوران خبرداد و گفت: در این عملیات از مخفیگاه متهم ۶ کیلوگرم تریاک، شیشه و هروئین کشف شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ حسین باباپور رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت از دستگیری مواد فروش محله خاوران خبرداد و افزود: در این عملیات از مخفیگاه متهم ۶ کیلوگرم تریاک، شیشه و هروئین کشف شد.

وی در تشریح جزئیات این خبراعلام کرد: در راستای مبارزه همه جانبه علیه قاچاقچیان و سوداگران مرگ در پایتخت رسیدگی به پرونده اتهامی یکی از قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر در دستور کار مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ قرار گرفت.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: در بررسی‌های پلیسی مشخص شد متهم که از توزیع کنندگان سابقه دار مواد مخدر در جنوب پایتخت است ضمن تهیه و قاچاق مقادیر قابل توجه‌ای مواد مخدر اقدام به توزیع گسترده آن در محله خاوران می‌نماید و این موضوع موجی از نارضایتی را در منطقه بوجود آورده است از همین رو با گسترش چتر اطلاعاتی فعالیت مجرمانه متهم را تحت رصد قرار دادند.

وی ادامه داد: با رصد لحظه به لحظه فعالیت متهم مخفیگاه وی شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی غافلگیرانه شب گذشته نامبرده دستگیر و در بازرسی از محل ۶ کیلوگرم شیشه، هروئین و تریاک کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری به همراه مواد مکشوفه به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب منتقل و پس از انجام تحقیقات تکمیلی و بازجویی‌های فنی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

انتهای پیام/
