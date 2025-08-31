مقام مسئول در سازمان غذا و دارو:
هدایت بیماران به داروخانه خاص تخلف قانونی است
سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو، اعلام کرد: هدایت بیماران از طریق نسخههای کددار به داروخانه خاص نوعی سوءاستفاده از اعتماد مردم و نقض مقررات توزیع دارو است و در صورت اثبات با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سعید مهرزادی افزود: پروندههای مربوط به این نوع تخلفات در دانشگاههای علوم پزشکی و معاونتهای درمان تشکیل میشود و دفتر بازرسی بهصورت مستمر نظارت و ارجاع انجام میدهد تا اقدامات اصلاحی صورت گیرد.
او تاکید کرد: امکان برخورد مستقیم با این تخلفات صرفا در حوزه دارو وجود دارد و سایر موارد را معاونت درمان و نظام پزشکی پیگیری میکنند.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی خاطرنشان کرد: با ارتقای سامانههای نسخهنویسی الکترونیک، افزایش شفافیت و پاسخگویی، امکان هدایت غیرقانونی بیماران کاهش مییابد و اجرای مقررات توزیع دارو تضمین میشود.