هدایت بیماران به داروخانه خاص تخلف قانونی است

به گزارش ایلنا، سعید مهرزادی افزود: پرونده‌های مربوط به این نوع تخلفات در دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونت‌های درمان تشکیل می‌شود و دفتر بازرسی به‌صورت مستمر نظارت و ارجاع انجام می‌دهد تا اقدامات اصلاحی صورت گیرد.

او تاکید کرد: امکان برخورد مستقیم با این تخلفات صرفا در حوزه دارو وجود دارد و سایر موارد را معاونت درمان و نظام پزشکی پیگیری می‌کنند.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی خاطرنشان کرد: با ارتقای سامانه‌های نسخه‌نویسی الکترونیک، افزایش شفافیت و پاسخگویی، امکان هدایت غیرقانونی بیماران کاهش می‌یابد و اجرای مقررات توزیع دارو تضمین می‌شود.

