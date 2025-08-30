۹۴ درصد مددجویان کمیته امداد دهک اول تا سوم هستند

وی با اشاره به فرمان تاریخی و با برکت تاسیس کمیته امداد از سوی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) در ۱۴ بهمن سال ۵۷ گفت: تاسیس کمیته امداد در شرایط سخت روزهای نخست انقلاب نشان می‌دهد که دغدغه امام(ره) در مورد رسیدگی به نیازمندان یک دغدغه قرآنی و برگرفته از سیره ائمه اطهار (ع) است.

رئیس کمیته امداد با گرامیداشت یاد و نام بنیانگذاران کمیته امداد مرحوم عسگراولادی، مرحوم نیری، مرحوم حاجی حیدری و مدیران اسبق این نهاد، اظهار کرد: این افراد رنج‌کشیده قبل از انقلاب بودند و تلاش بسیاری برای کمک به نیازمندان انجام دادند.

بختیاری تاکید کرد: حضرت امام راحل در سخنانی به تبیین وظایف کمیته امداد پرداخته و فرموده‌اند کار کمیته امداد مدد به حیات است، مدد به کار است و مدد به زندگی شرافتمندانه است.

وی تاکید کرد: براساس این راهبرد، کمیته امداد باید حیات عزتمند به نیازمندان بدهد و این وظیفه نظام و دست اندرکاران امداد است.

رئیس کمیته امداد با بیان اینکه طبق فرموده امام راحل، نیازمندان ولی نعمت ما هستند، خاطرنشان کرد: راهبرد دوم کمیته امداد، مدد به کار است.

بختیاری اضافه کرد: در طرح شهید رجایی به سالمندان بالای ۶۰ سال خدمات می‌دهیم و راهبرد سوم ما، مدد به زندگی شرافتمندانه است.

وی با تاکید بر اینکه طبق اساسنامه کمیته امداد، ماموریت ما شکوفایی استعدادها و توانمند کردن افراد تحت حمایت است، ادامه داد: شناسایی نیازمندان و ارائه طرح و برنامه برای کاهش فقر از دیگر وظایف کمیته امداد براساس اساسنامه است.

وی با اشاره به تاکید رهبر انقلاب بر توانمند کردن و ایجاد درآمد با ثبات برای مددجویان، تصریح کرد: کمیته امداد با این حکم، از حوزه حمایت عبور کرده و وارد حوزه توانمندسازی شده است.

وی گفت: با استفاده از تجربیات ۴۵ ساله، توانمند کردن را در سه رکن اشتغال، مسکن و فرهنگ خودباوری و خوداتکایی تعریف کرده‌ایم.

بختیاری افزود: درآمد با ثبات، نیازمند اشتغال پایدار و اشتغال پایدار نیازمند آموزش‌های مهارتی است

رئیس کمیته امداد با بیان اینکه بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، تحت حمایت کمیته امداد هستند، اظهار کرد: ۹۴ درصد آنان از دهک یک تا ۳ هستند، ۶۶ درصد خانم هستند و ۵۲ درصد در روستاها زندگی می‌کنند.

وی ادامه داد: یک میلیون و ۳۴۶ خانوار با سرپرست زن خانوار هستند و جمعیت ۶۰ سال به بالا ۳۴ درصد افراد تحت حمایت هستند که ۲۰ درصد جمعیت سالمند کشور را در بر می‌گیرد.

بختیاری با بیان اینکه کمک‌های مردمی در طرح اکرام مستقیما به حساب مددجو وارد می‌شود، خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰۰ هزار فرزند ایتام و محسنین تحت حمایت کمیته امداد هستند و کمک حامیان مستقیما به حساب آنان واریز می‌شود.

رئیس کمیته امداد اظهار کرد: در پنج ماهه نخست امسال ۲۱۰۰ میلیارد تومان کمک توسط یک میلیون و ۷۰۰ هزار حامی به حساب ایتام و محسنین واریز شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است.

وی هوشمندسازی کمیته امداد را رکن اصلی اعتماد مردمی دانست و گفت: به تعبیر رهبر انقلاب، امدادرسانی باید مردمی باشد و بر همین اساس ۸۰ هزار مرکز نیکوکاری توسط مردم راه‌اندازی شده تا کمک‌های مردمی را توسط خود مردم به نیازمند برساند.

رئیس کمیته امداد با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ هزار مددجو توانمند شده و به خودکفایی رسیدند، تاکید کرد: سال گذشته نبز ۸۰ هزار مددجو به خودکفایی رسیدند.

بختیاری گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار پرداخت و ۲۷۱ هزار اشتغال ایجاد شد که باید در سال ۱۴۰۵ به خودکفایی برسند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، وی به راه‌اندازی صندوق تضمین اشتغال با اولویت زنان سرپرست اشتغال پرداخت و افزود: شبکه مددکاری کمیته امداد و امداد هوشمند که در بین دستگاه‌های اجرایی کشور رتبه دوم را کسب کرده است، ضامن سلامت فعالیت‌های کمیته امداد هستند.