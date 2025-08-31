به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته معاون اجتماعی پلیس فتا نسبت به افزایش تبلیغات کلاهبرداری با عنوان «رزرو صندلی در دانشگاه‌های پزشکی» هشدار داد و تأکید کرد که چنین ادعاهایی کاملاً غیرممکن و جعلی است. به گفته وی، ورود به چنین فرایندهایی احتمال درگیر شدن در پرونده‌های قضائی و تخلفات سازمانی را نیز به دنبال خواهد داشت.

در این راستا «رضا محمدی» رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که با توجه به قدیمی بودن این ماجرا و حساسیت موضوع، کلاهبرداری در این حوزه چرا تداوم دارد و تاکنون ریشه‌کن نشده‌اند؟ گفت: آنچه که ما باید در سازمان سنجش در این خصوص انجام بدهیم، یکی موضوع اطلاع‌رسانی است که این کار را داریم به نحو احسن انجام می‌دهیم. دیگری همکاری با پلیس فتا است تا بتوانیم این شبکه‌ها را از قبل شناسایی کنیم و جلوی آن‌ها را بگیریم. نهادهای قضایی نیز این موضوع را پیگیری می‌کنند.

او ادامه داد: اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که به آگاهی‌بخشی متقاضیان و خانواده‌های آن‌ها برمی‌گردد، که وارد این فضا نشوند. وقتی که ما داریم اعلام می‌کنیم چنین چیزی میسر نیست، مگر می‌شود کسی با کارنامه جعلی یا جعل درگاه سازمان سنجش بتواند وارد دانشگاه بشود؟ یک مورد را در طول این ۵۰ سال به من نشان بدهید، اگر چنین موردی بود، خب بقیه هم می‌رفتند همین کار را انجام می‌دادند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تصریح کرد: بنابراین من فکر می‌کنم بخشی از این موضوع نیازمند این است که ما در رسانه‌های جمعی و به‌خصوص در صدا و سیما و تلویزیون، اطلاع‌رسانی بیشتری انجام بدهیم.

محمدی متذکر شد: اینکه می‌گویند مافیا، نمی‌خواهم از این کلمه استفاده کنم، اما هست. موضوع تقلب و تخلف در آزمون جزئی از آزمون است که از عدم اطلاعات خانواده‌ها و متقاضیان سوءاستفاده می‌کنند و باید اطلاع‌رسانی کرد.

