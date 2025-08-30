خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پذیرایی در جلسات دفاع ممنوع شد

پذیرایی در جلسات دفاع ممنوع شد
کد خبر : 1680024
لینک کوتاه کپی شد.

طی بخشنامه‌ای به معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی کشور اعلام شد که در راستای حفظ شئونات و تمرکز علمی در برگزاری جلسات پیش‌دفاع و دفاع از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیر ضروری به دانشجویان و رقابت‌های ناسالم مرتبط با این موضوع، از پذیرایی‌های تشریفاتی و ارائه و دریافت هرگونه هدایا خودداری شود.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت علوم،  رضا نقی‌زاده مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این بخشنامه رعایت موارد زیر را خواستار شد: 

الف- پذیرایی جلسات به دور از تشریفات و محدود به چای، آب و در صورت نیاز بیسکویت ساده توسط دانشکده باشد. سرو غذاهای گرم میان وعده‌های مفصل یا پذیرایی‌های تشریفاتی ممنوع می‌باشد. 

ب - ارائه و دریافت هر گونه هدیه یا موارد مشابه در جلسه پیش دفاع و دفاع ممنوع است. 

ج - مکان دفاع صرفاً در سالن یا مکان تعیین شده توسط دانشگاه/ مؤسسه انجام پذیرد. 

د - مسئولیت نظارت بر اجرای این ابلاغیه در جلسه پیش دفاع و دفاع برعهده نماینده معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه/ مؤسسه می‌باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش