توافق‌ بین تهران و بغداد برای اعطای بورس به دانشجویان عراقی

حسین سیمایی در این دیدار که امروز در محل این وزارتخانه برگزار شد، با قدردانی از پذیرایی مردم عراق از زائران ایرانی در ایام اربعین گفت: زوار ایرانی در عراق با استقبال گرم و صمیمی مردم عراق به علت پیروزی مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه مواجه شده‌اند و این مودت و دوستی دو ملت، ظرفیت‌های عظیمی برای گسترش روابط علمی و فرهنگی ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: پس از برگزاری هفته عراق در سال گذشته، پیشرفت‌های خوبی در راستای اجرای تفاهم‌نامه‌ها در زمینه‌هایی که مورد توافق بود از جمله تبادل استاد و دانشجو صورت گرفته است.

وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود، ابراز امیدواری کرد که زمینه برای اعزام استادان ایرانی به دانشگاه‌های عراق (فرصت‌های مطالعاتی کوتاه‌مدت) و بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی این کشور نیز فراهم شود.

امضای تفاهم‌نامه‌ بورس‌ تحصیلی به دانشجویان عراقی

حیدر عبدضهد، قائم‌مقام وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی جمهوری عراق، در این دیدار ضمن تبریک پیروزی جمهوری اسلامی ایران در ایستادگی و مواجهه با دشمن صهیونیستی، شهادت رهبران مقاومت و به ویژه دانشمندان نخبه جمهوری اسلامی که به واقع الگویی واقعی بودند را تسلیت گفت و افزود: دستاورد جمهوری اسلامی ایران در این پیروزی، منبع و افتخاری برای حکومت اسلامی و به خصوص مردم عراق است؛ چرا که مردم کشور عراق این پیروزی را پیروزی خود می‌دانند.

وی با اشاره به ۱۳۹ طرح پژوهشی مشترک در حال اجرا بین دو کشور، تاکید کرد که تفاهم‌نامه‌های جدید در زمینه بورس‌های تحصیلی و تبادل استاد همچنان ادامه دارد.

عبدضهد همچنین از امضای تفاهم‌نامه‌ای برای اعطای بورس‌های تحصیلی به دانشجویان عراقی خبر داد و گفت: برای اولین بار تفاهم‌نامه‌ای درخصوص اعطای بورس بین دو کشور ایران و عراق امروز منعقد خواهد شد که امیدواریم باعث تعمیق روابط بین دو کشور شود. یکی از اهداف ما تحصیل دانشجویان عراقی در بهترین دانشگاه‌های ایران است.

قائم‌مقام وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی جمهوری عراق تصریح کرد: ما افتخار داریم که ۱۰۰دانشجوی ایرانی را در بهترین دانشگاه‌های عراق پذیرش کنیم.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه‌های شهید بهشتی و صنعتی شریف، توافق‌نامه‌هایی با دانشگاه‌های عراق امضا کرده‌اند و به زودی این همکاری‌ها به صورت آکادمیک آغاز خواهد شد. همچنین پارک علم و فناوری صنعتی شریف و دانشگاه بغداد تفاهم‌نامه ۷ ساله‌ای را به امضا رسانده‌اند تا الگوی این پارک علم و فناوری در دانشگاه بغداد پیاده‌سازی شود.

در پایان، قائم مقام وزیر آموزش عالی عراق بر اهمیت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک شریک علمی برجسته و توانمند در زمینه علم و فناوری تأکید کرد و اظهار داشت: پیشرفت‌های علمی و فناوری در ایران نمونه‌ای از توانمندی‌هایی است که می‌تواند به توسعه علمی عراق کمک کند.

حیدر عبدضهد قائم‌مقام وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی جمهوری عراق روز گذشته با استقبال سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان وارد ایران شد.

دیدار با وزیر علوم و بازدید از برخی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و امضای تفاهم‌نامه همکاری با رئیس سازمان امور دانشجویان از دیگر برنامه های این مقام عراقی است.