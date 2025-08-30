سامانه «سبب» و افشای نقش اعضای گروهک تروریستی در شهادت ۱۴ نیروی پلیس

وی افزود: همه 13 نفر اعضای این گروهک تروریستی در این عملیات مقتدرانه پلیس به هلاکت رسیدند و مقادیر زیادی سلاح و مهمات طی این عملیات از این گروهک کشف شد.

به گزارش پلیس، رئیس پلیس آگاهی فراجا یاد آور شد: با توجه به اینکه تمام اعضای این گروهک تروریستی، طی این عملیات پلیسی به هلاکت رسیدند، امکان اینکه بتوان از طریق خود اعضا به اقدامات قبلی و دیگری که توسط اعضای این گروهک تروریستی صورت گرفته دست یافت، مسیر نبود؛بنابراین کارشناسان و متخصصان مجرب پلیس آگاهی فراجا، از طریق سامانه «سبب» (سامانه بررسی بالستیک پلیس آگاهی فراجا)، که سامانه‌ای هوشمند و بومی است ، وارد عمل شده و با کشف علمی جرم و بهره وری از هوش مصنوعی، مشخص کردند که اعضای این گروهک تروریستی در شهادت 14 نفر از همکاران ما در استان سیستان و بلوچستان از سال گذشته تاکنون دخیل بوده‌اند؛از جمله شهادت 5 نفر از نیروهای پلیس طی هفته گذشته در شهرستان ایرانشهر یا شهادت 5 نفر از همکارانمان در فروردین ماه سال گذشته در منطقه سیب و سوران.

سردار قنبری با اشاره به شهادت 4 نفر از دیگر نیروهای پلیس توسط اعضای این گروهک تروریستی طی سال گذشته در استان سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد: یکی از همکاران ما در پلیس آگاهی در شهرستان خاش به نام شهید«پیری » وهمچنین شهیدان«سندی»،«ولایتی پور»و «ذخیره » نیز به طور ناجوانمردانه ای توسط این گروهک به شهادت رسیدند.

وی بیان کرد: با بررسی کارشناسانه و از طریق سامانه «سبب» پلیس آگاهی فراجا و طی فرایند هایی چون «تقاطع گیری » و ... ، شهادت 14 نفر از همکاران مان توسط اعضای این گروهک تروریستی به اثبات رسید.

وی ادامه داد: بهره گیری از این سامانه بومی و هوشمند ، اقدام و مصادق بارزی از کشف علمی جرم و ظرفیت های بی بدیل پلیس است.

سردار قنبری گفت:این هشدار را می دهیم که همکاران غیورم هر گونه تحرک و اقدام مسلحانه و خرابکارانه را در صحنه پاسخ قاطع و محکم می دهند و از طرفی ما نیز این امکان و توانمندی را داریم که اقدامات گذشته این افراد را دقیقا احصا و مشخص کنیم و به مراجع قضایی ارائه دهیم.