کارگروه ملی جذب دانشجوی بینالملل تشکیل شد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دیپلماسی علمی در سطح بینالملل یکی از اولویتهای راهبردی وزارت علوم است و در این میان، جذب دانشجوی بینالملل در جهت عملیاتی کردن این راهبرد و رسیدن به مرجعیت علمی یک امر حیاتی است.
به گزارش ایلنا از وزارت علوم، حسین سیمایی در اولین نشست کارگروه ملی جذب دانشجویان بینالملل با قدردانی از اهتمام سازمان امور دانشجویان در تشکیل «کارگروه ملی» برای رسیدن به اهداف و رسالت برنامه هفتم پیشرفت، به شرایط حاکم بر روابط بینالملل و اعمال تحریمهای ناعادلانه علیه کشورمان گفت: در کنار اهمیت تمرکز بر موضوعات مهم نظیر کیفیت آموزش، مرجعیت علمی و افزایش تولیدات علمی، موضوع جذب دانشجویان بینالملل را باید یک امر مقاومتی نیز دانست.
وی افزود: جذب دانشجویان بینالملل بهترین نشان برای ثابت کردن ایران با فرهنگ و تمدن در سطح و تراز جهانی است که نمیتوانند از طریق تحریمها و اعمال محدودیتهای دیگر، کشورمان را منزوی کرد.
وزیر علوم به اهمیت احکام برنامه هفتم پیشرفت و نیز تشکیل شورای ویژه در این وزارتخانه برای پیگیری تحقق این اهداف، جذب دانشجویان بینالملل را یکی از مهمترین این احکام و اهداف دانست و خاطرنشان کرد: تحقق این هدف باید از سوی دانشگاهها صورت پذیرد و یکی از شاخصهای ارزیابی دانشگاههای بزرگ و برتر، میزان موفقیتشان در جذب دانشجویان بینالملل خواهد بود.
سیمایی در بخش دیگر سخنان خود موانع و چالشهای جذب دانشجوی خارجی، بویژه چالشهای بین دستگاهی، در مقایسه با برخی از کشورهای موفق در سطح منطقه و جهان را نسبتاً زیاد دانست و ابراز امیدواری کرد که کارگروه ملی جذب دانشجویان بینالملل تلاش کند با اهتمام و جدیت همهجانبه در جهت رفع این موانع و چالشها هم در درون دانشگاهها و هم در بیرون از دانشگاهها تلاش کند.
معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان نیز در این نشست به تشریح فلسفه تشکیل کارگروه ملی جذب دانشجوی بینالملل، فعالیتهای این کارگروه، جایگاه و ساختار این کارگروه در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای آتی مرتبط با جذب دانشجوی بینالملل پرداخت.
به گفته سعید حبیبا، برگزاری بیش از ۳۰ پیشنشست در ارتباط با موضوع جذب دانشجوی بینالملل، اهتمام ویژه به اصلاح ساختار، سیاستها و رویکردها به موضوع جذب دانشجوی خارجی، بسیج تمامی امکانات و ظرفیتهای دانشگاههای برتر برای جذب دانشجوی خارجی از جمله فعالیتهای صورت گرفته در جهت جذب دانشجویان غیر ایرانی بوده است.
در این نشست، همچنین پنج نفر از اعضای کارگروه ملی جذب دانشجوی بینالملل به تشریح نظام موضوعات، مسائل و تجارب گذشته دانشگاههای کشور در زمینه جذب دانشجویان خارجی پرداختند.
کارگروه ملی جذب دانشجوی بینالملل به ابتکار معاونت بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان با هدف صفسپاری و استفاده از ظرفیتهای دانشگاهها بزرگ و برتر ملی و استانی سراسر کشور جهت مدیریت، برنامهریزی و اجرای سیاستهای مرتبط با جذب دانشجویان بینالملل تشکیل شده است.