به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا محمدی؛ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، شنبه ۸ شهریور ماه در نشست خبری بیان کرد: آزمون سراسری به عنوان دومین رویداد ملی کشور پس از انتخابات و اولین رویداد علمی، طبق معمول هر سال برگزار می‌شود. در سال ۱۴۰۴ علی‌رغم مسائل و مشکلاتی که وجود داشت، نوبت اول آزمون در اردیبهشت‌ماه و نوبت دوم نیز در تیرماه برگزار شد.

او ادامه داد: در جریان برگزاری نوبت اول، حادثه دلخراش انفجار در بندر شهید رجایی در استان هرمزگان پیش آمد که چالش‌هایی را برای ما ایجاد کرد، اما آزمون در مرحله اول به بهترین نحو برگزار شد. در نوبت دوم نیز موضوع جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم غاصب صهیونیستی وجود داشت، اما با این حال آزمون با بالاترین کیفیت، امنیت و رضایت برگزار شد.

وی یاد آور شد: پس از برگزاری آزمون، جامعه شاهد آرامش کامل شد که این یکی از کارکردهای مهم برگزاری آزمون سراسری است که توانست آرامش را در میان هم‌میهنان بازگرداند.

محمدی متذکر شد: واقعیت این است که علی‌رغم تأخیرهایی که پیش آمد، تصور نمی‌کردیم بتوانیم نتایج و کارنامه ملاک انتخاب رشته را در این بازه زمانی منتشر کنیم. اما با بسیج همه منابع و امکانات و تلاش همکاران سازمان سنجش، این امر محقق شد. همکاران ما در طول تعطیلات حتی یک روز هم مرخصی نداشتند، در حالی‌که در بسیاری از ادارات ساعات کاری کاهش یافت و برخی نیز اصلاً در محل کار حاضر نشدند، ولی کارکنان سازمان سنجش به صورت کامل حضور پیدا کردند.

او افزود: چرا که به دو نکته مهم کلیدی اعتقاد داریم؛ نخست، اعتقاد به اهمیت شتاب علمی در کشور که مهم‌ترین عامل این رشد نیز فراهم‌کردن دروندادهای مناسب برای دانشگاه‌هاست تا فرآیند آموزش، پژوهش و فناوری به بهترین نحو ممکن انجام شود.

وی اضافه کرد: دوم، این باور که تأخیر در آغاز سال تحصیلی موجب کاهش کیفیت نظام دانشگاهی خواهد شد. وزیر محترم علوم نیز در این راستا تاکید داشتند که سازمان سنجش باید به‌گونه‌ای عمل کند، که نه تنها زمان از دست‌رفته جبران شود، بلکه فرآیندها سریع‌تر نیز انجام شوند. امسال توانستیم زودتر از سال‌های گذشته، کارنامه ملاک انتخاب رشته را در اختیار متقاضیان قرار دهیم. این جای تقدیر و تشکر از همکاران پرتلاش سازمان سنجش دارد که شبانه‌روز کار کردند.

محمدى اظهار کرد: در همین‌جا لازم می‌دانم به متقاضیانی که به نتیجه مطلوب رسیده‌اند تبریک بگویم و همچنین برای عزیزانی که به نتیجه دلخواه نرسیدند آرزوی موفقیت دارم. آزمون سراسری پایان مسیر نیست. دانشگاه تنها یکی از مسیرهای رشد و شکوفایی استعدادهاست و راه‌های دیگری نیز وجود دارد. امیدوارم همه داوطلبان از بازخورد این آزمون استفاده کنند و برای سال آینده برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد:همچنین لازم است یادآوری کنم که از سال ۱۴۰۵ آزمون سراسری فقط در یک نوبت برگزار می‌شود و کارنامه آن صرفاً برای همان سال معتبر خواهد بود.

محمدی اشاره کرد: برای یک میلیون و ۵۲ هزار و ۳۰۱ نفر در این مرحله کارنامه صادر شده است. بیش از ۹۰۱ هزار نفر از این تعداد، مجاز به انتخاب رشته در رشته‌های پذیرش با آزمون شده‌اند که توضیحات تکمیلی در اطلاعیه‌های سازمان اعلام خواهد شد.

وی درباره فرآیند انتخاب رشته گفت: دفترچه‌های انتخاب رشته، شامل «پذیرش با آزمون» و «پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی» از روز یکشنبه ۹ شهریورماه در درگاه سازمان سنجش قرار می‌گیرد. انتخاب رشته نیز از ۱۱ شهریور آغاز شده و تا ۱۵ شهریور ادامه خواهد داشت.

او تاکید کرد: پذیرفته‌شدگان رشته‌های با آزمون در دوره‌های آموزش رایگان (اعم از بورسیه، فرهنگیان و غیره) و همچنین رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و دامپزشکی، چه در دوره روزانه و چه غیرروزانه آموزت سراسری ۱۴۰۴، در صورت ثبت‌نام یا عدم ثبت‌نام در دانشگاه، حق شرکت در آزمون سال۱۴۰۵ را ندارند.

در ادامه نشست، احسان جمالی معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور، درباره زمان اعلام نتایج نهایی دو آزمون کارشناسی ارشد و کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: نتایج این دو آزمون به‌صورت همزمان در نیمه مهرماه منتشر خواهد شد.

وی همچنین بیان کرد: نتایج آزمون‌های کاردانی ویژه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۴ در اواخر مهرماه اعلام می‌شود و نتایج نهایی آزمون دکتری سال ۱۴۰۴ نیز تا روز چهارشنبه همین هفته منتشر خواهد شد.

